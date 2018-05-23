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Почему по всей России власти отменили выборы мэров городов населением?

Почему по всей России власти отменили выборы мэров городов населением?
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