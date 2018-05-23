Юлия Скрипаль заявила, что хотела бы вернуться в Россию "в долгосрочной перспективе". Об этом она рассказала в интервью агентству Reuters. Это первый разговор Скрипаль с журналистами после того, как в марте она вместе с отцом Сергеем Скрипалём оказалась в больнице британского города Солсбери с отравлением нервно-паралитическим веществом.

Скрипаль подчеркнула, что процесс восстановления после атаки сильнодействующим ядом проходит "долго и очень болезненно". Тот факт, что она и её отец пошли на поправку Скрипаль назвала "большой удачей". Юлия Скрипаль также отметила, что никто не делает заявлений от её имени или от имени её отца и подчеркнула, что не хочет прибегать к помощи российского посольства.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта. Оба некоторое время находились в состоянии комы, позднее они пошли на поправку и были выписаны из больницы. Местоположение Сергея и Юлии Скрипаль в настоящее время неизвестно.

Британские власти утверждют, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным советскими учеными. По данным спецслужб Соединённого Королевства, яд был произведен на территории России. Москва эту информацию отрицает.

Покушение на Скрипалей привело к серьезному кризису в отношениях между странами Запада и Россией. Около 30 стран объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Россия в ответ начала высылать сотрудников западных дипмиссий.​