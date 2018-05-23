Президент Италии предложил пост премьера юристу без опыта в политике

В Италии назначен новый премьер-министр. Президент Серджо Маттарелла предложил пост главы правительства юристу Джузеппе Конте. Его кандидатуру выдвинули популистское движение "Пяти звезд" и крайне правая партия "Лига", которые должны войти в коалиционное правительство.

Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство и получить вотум доверия в парламенте. После встречи с президентом Джузеппе Конте пообещал отстаивать интересы Италии в институтах Евросоюза. Конте – профессиональный адвокат, ранее в политике он не участвовал и не входил в парламент.

Правительство Италии не могут сформировать уже больше двух месяцев. Прошедшие 4 марта парламентские выборы не выявили явного победителя. С небольшим перевесом победила правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони. В неё входит праворадикальная "Лига", которая предлагала отменить санкции против России. Партия евроскептиков "Движение пяти звезд" заручилась поддержкой почти трети избирателей.