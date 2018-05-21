Кандидатом в премьер-министры Италии стал Джузеппе Конте

Движение "Пять звезд" и партия "Лига", известная ранее как "Лига Севера", предложили совместную кандидатуру на пост главы правительства – это 54-летний профессор юридических наук Джузеппе Конте. Президент Италии Серджо Маттарелла должен одобрить это предложение перед вынесением его на голосование в парламенте.

Прошедшие 4 марта парламентские выборы не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд", партия, основанная комиком Беппе Грилло и бизнесменом Джанроберто Казаледжо в 2009 году и выражающая популистские взгляды в сочетании с евроскептицизмом, заручилась поддержкой почти трети избирателей. Но у коалиции партии правого центра – "Вперёд, Италия", "Лига" и "Братья Италии" – результат оказался лучше, 37 процентов. Демократическая партия Италии, исповедующая социал-демократию в сочетании с христианским социализмом и правившая несколько последних лет, получила 19 процентов. Демократы объявили о переходе в оппозицию.

После провала переговоров о коалиции с потенциальными партнёрами "Пять звёзд" и "Лига" заключили между собой соглашение о программе будущего коалиционного правительства, достигнув и договорённости по совместной кандидатуре премьер-министра.