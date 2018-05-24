КНДР может отказаться от саммита с США из-за слов Майка Пенса

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи заявила, что от США зависит дальнейшее развитие двусторонних отношений: примет ли оно форму переговоров или ядерного противостояния.

"Если тон заявлений США в наш адрес будет и впредь столь же наглым, какой позволил себе вице-президент Майк Пенс, то я буду рекомендовать руководству отменить саммит", подчеркнула Чхве.

Пхеньян был крайне недоволен тем, что Пенс поддержал замечание советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона высказавшегося за выстраивание отношений между США и КНДР "по ливийской модели". Болтон имел в виду снятие американских санкций с режима Каддафи, как только Вашингтон удостоверился в его отказе от ядерного оружия. С точки зрения Пхеньяна "ливийская модель" означает риск свержения режима, свернувшего свои ядерные разработки.

Пхеньян также выразил недовольство совместными военными учениями Соединенных Штатов и Южной Кореи, хотя Ким Чен Ын на встречах с американским госсекретарем Помпео заверил его, что учения не являются препятствием к саммиту.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может быть перенесен, тем не менее, приготовления к нему продолжаются. В ближайшие выходные ожидается прибытие в Сингапур, где должна состояться встреча в верхах, высокопоставленных делегаций обеих сторон.