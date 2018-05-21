NYT: Трамп обеспокоен возможным провалом саммита с КНДР

Президент США Дональд Трамп высказывает всё большее беспокойство в отношении того, что его запланированная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться "политическим конфузом". Как сообщает газета The New York Times, Трамп консультируется со своими советниками в отношении того, стоит ли проводить эту встречу.

Трамп был удивлен и возмущен заявлением, опубликованным в среду главным ядерным переговорщиком КНДР, который сказал, что Пхеньян никогда не откажется от своего ядерного потенциала в обмен на экономическую помощь.

В четверг и пятницу Трамп вел активные переговоры с помощниками о подготовке к саммиту, пишет газета. В субботу вечером Трамп позвонил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы спросить, почему публичные заявления КНДР противоречат частным заверениям, полученным Муном во время встречи с Ким Чен Ыном в конце апреля.

Беседа президента США с Мун Чжэ Ином состоялась за три дня до того, как южнокорейский лидер должен был прибыть в Вашингтон. Помощники Трампа считают, что президент слишком сильно демонстрирует свое желание провести встречу с Ким Чен Ыном.

Южнокорейские официальные лица говорят, что Джон Болтон, новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности, находился в ежедневном контакте со своим коллегой в Сеуле, пытаясь разработать стратегию переговоров с КНДР. Болтон ясно дал понять, что, по его мнению, Трамп должен использовать встречу в Сингапуре, чтобы заявить: Северной Корее следует отказаться от всего своего ядерного арсенала и инфраструктуры до того, как США ослабят экономические санкции.