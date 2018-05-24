Топ-менеджеры "РусАла" подали в отставку из-за санкций США

Попавшая под американские санкции компания "РусАл" объявила об отставке топ-менеджмента, включая генерального директора Александру Бурико.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что с апреля "РусАл", действуя в интересах своих кредиторов, акционеров и партнеров, вела диалог с различными правительственными структурами в попытках ослабить санкции, введенные Минфином США, или выйти из санкционного списка. Путь отмены санкций лежит через отказ от контроля над компанией любым лицом, попавшим под ограничительные меры, включая Олега Дерипаску, — заявили в "РусАле".

Таким образом, отставки руководителей компании стали частью стратегии по обеспечению вывода компании из-под санкций.

"РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. Бизнесмен уже покинул совет директоров En+ - одного из активов группы "РусАл".

Накануне стало известно, что банк ВТБ прекратил сотрудничество с Олегом Дерипаской и его компаниями. Банк не будет выдавать им новых кредитов до тех пор, пока санкции не будут сняты", заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин.