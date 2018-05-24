К активисту штаба Навального во Владивостоке пришли с обыском

Во Владивостоке утром в четверг к активисту штаба оппозиционного политика Алексея Навального Дмитрию Гультяеву пришли с обыском. Полицейские заявили, что Гультяева обвиняют в оскорблении представителя власти, точнее, сотрудника центра "Э", написали в группе штаба в "ВКонтакте".

Но о чем конкретно идет речь, полицейские, которые проводят обыск, не уточняют. У активиста уже изъяли технику.

В январе обыски проходили у девяти местных активистов штаба Навального. На волонтеров составили протоколы о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга в связи с их участием в акциях в поддержку "забастовки избирателей" с призывом бойкотировать президентских выборов в связи с отказом властей зарегистрировать кандидатом Алексея Навального. Перед этим в штаб оппозиционера во Владивостоке пришли полицейские, изъяли листовки и баннеры, хотели задержать за репост в соцсети сотрудника штаба Никиту Панфилова.