По делу о хищении в Минобороны РФ арестован генерал-майор

По делу о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении госконтрактов, заключенных с Министерством обороны России, арестован генерал-майор Александр Оглоблин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, Оглоблина обвиняют в хищениях в 2013 году при выполнении государственной программы по переводу систем специальной военной связи с аналоговых на цифровые. Для этого при содействии генерала был заключен контракт с "Воентелекомом". По версии следствия, Министерство обороны закупило китайское оборудование, которое было оплачено в троекратном размере и выдавалось за российскую разработку – поставщики лишь переклеили на них ярлыки.

Под арестом в рамках дела уже находятся два бывших руководителя "Воентелекома" Александр Давыдов и Олег Савицкий, а также директор фирмы-поставщика Татьяна Ильина.

В 2013 году был осужден на шесть лет колонии за хищение средств при реализации оборонных госконтрактов предшественник Давыдова – Николай Тамодин. Причиненный им ущерб оценивался в 700 миллионов рублей.