Разорванное образование: минпросвет и минобр

Просвещение школьников, университетские перспективы и прорыв в науке обсуждаем с доцентом кафедры высшей математики МФТИ, сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность" Андроником Арутюновым, директором Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяной Клячко, куратором школьной службы медиации фонда "Будущее сейчас" Андреем Пентиным и заведующим кафедрой психологии личности МГУ Александром Асмоловым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 27 мая в пять часов вечера.