Разорванное образование: минпросвет и минобр

Просвещение школьников, университетские перспективы и прорыв в науке обсуждаем с доцентом кафедры высшей математики МФТИ, сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность" Андроником Арутюновым, директором Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяной Клячко, куратором школьной службы медиации фонда "Будущее сейчас" Андреем Пентиным и заведующим кафедрой психологии личности МГУ Александром Асмоловым.
Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.
Первый раз в эфире в воскресенье, 27 мая в пять часов вечера.
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