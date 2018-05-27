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Рожденные после СССР

Разорванное образование: минпросвет и минобр

Как "просвещение" школьников скажется на качестве студентов и будущем науки

Просвещение школьников, университетские перспективы и прорыв в науке обсуждаем с доцентом кафедры высшей математики МФТИ, сопредседателем профсоюза "Университетская солидарность" Андроником Арутюновым, директором Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Татьяной Клячко, куратором школьной службы медиации фонда "Будущее сейчас" Андреем Пентиным и заведующим кафедрой психологии личности МГУ Александром Асмоловым.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Арман Туганбаев.

Первый раз в эфире в воскресенье, 27 мая в пять часов вечера.

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