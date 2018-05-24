Mail.ru и "Спутник" исключили Telegram из поисковой выдачи

Сайт мессенджера Telegram оказался недоступен в поисковой выдаче порталов Mail.ru и "Спутник". Как рассказали газете "Коммерсантъ" в Роскомнадзоре, поисковики подключились к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая была создана для ограничения доступа к заблокированным ресурсам - выполнив, таким образом, требование закона.

Google и "Яндекс" пока не удаляют ссылки на мессенджер, но тестируют эту возможность, отмечает издание.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.

Более 50 международных и российских правозащитных организаций осудили блокировку Telegram и призвали Россию прекратить "атаку на свободу выражения мнения и неприкосновенность частной жизни в интернете".