Путин, Макрон и йог. В Петербурге открывается экономический форум

Сегодня в Петербурге открывается Международный экономический форум, на который съезжаются около 15 тысяч бизнесменов и политиков из 72 стран для участия в более чем 90 мероприятиях. Главными гостями ПМЭФ-2018 станут премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон и исполнительный директор Международного Валютного Фонда Кристин Лагард. Пленарное заседание с участием Владимира Путина, Синдзо Абэ и Эммануэля Макрона должно стать центральным событием форума. "Создавая экономику доверия" - так звучит главная тема мероприятия. Эксперты отмечают, что несмотря на присутствие высокопоставленных гостей, значение форума снижается, а его инвестиционная ценность сомнительна.

Готовясь к форуму, в Петербурге традиционно навели чистоту – помыли улицы и фасады многих домов, высадили 800 тысяч цветов и развесили на фонарях полмиллиона цветочных кашпо, заново заасфальтировали Невский проспект и другие магистрали. Поскольку теперь ПМЭФ проходит не в павильонах ЛЕНЭКСПО, как это было много лет подряд, а в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", то жители Васильевского острова больше не подвергаются транспортной блокаде и не испытывают трудностей при входе в собственные дома. Однако, все равно в связи с приездом высоких гостей в городе довольно много транспортных ограничений, в частности, в дни форума – с 24 по 26 мая – нельзя будет припарковаться у Московского и Финляндского вокзалов, у аэропорта Пулково, к которому даже автобусам будет подъехать гораздо сложнее, чем обычно, у станций метро "Московская" и "Проспект Ветеранов", у нескольких гипермаркетов возле Пулковского шоссе, а также возле тех отелей, где разместится основное количество гостей. Уже накануне открытия ПМЭФ-2018, вечером 23 мая на Московском шоссе и КАД в связи с прибытием первых гостей наблюдались многокилометровые пробки.

На форуме предполагается обсуждать проблему доверия в международном сообществе, доверия между населением, бизнесом и государством. Еще несколько месяцев назад экономисты и политологи предрекали, что из-за сложной международной обстановки и натянутых отношений с западом главная повестка ПМЭФ-2018 сместится с внешней на внутреннюю. Тем не менее, в Петербург все-таки приезжают главы Франции, Японии, МВФ, многих крупных компаний.

Научный сотрудник Европейского университета Андрей Заостровцев считает, что ПМЭФ-2018 – это прежде всего большая пиар-кампания.

- Это важно в первую очередь с политической точки зрения, это такая публичная реклама: несмотря на санкции, приезжает Макрон и некоторые деятели рангом пониже – вот и все. А все эти экономические договоры можно было подписать в тишине, в спокойной обстановке, и о них никто бы особенно и не знал. Ничего нового, каждый год одно и то же.

- Многие предрекали, что на МПЭФ никто не поедет – и вот, оказывается еще как поехали – почему?

Если вы выедете из Петербурга и спросите про форум где-нибудь в Вологодской или Тюменской области, о нем, наверное, никто и не вспомнит

- Ну, что вы хотите, в Европе происходит "шрёдеризация", так это называется, и уж сам герой-то точно там будет. Несмотря ни на какие проблемы, Европа предпочитает сотрудничать с Россией экономически, не терять ни евроцента, это такая известная политика умиротворения. Конечно, по сравнению с каким-нибудь 2008 годом, когда, еще до кризиса, Кудрин говорил, что мы – остров спокойствия в бурном океане, сегодня все гораздо скромнее, но все равно из этого форума пытаются сделать чуть ли не второй Давос. Россия стремится получить максимум экономического сотрудничества, несмотря на все политические события. Но к реальным инвестициям форум отношения не имеет – инвестиции руководствуются более объективными критериями. А вот на внутреннем рынке пропаганды форум стал весить больше: теперь Кремль так и будет говорить – вот, оппозиционеры, внутренние и внешние недоброжелатели говорят, что мы в изоляции – а вот посмотрите, кто к нам приехал! Это очень важно для воздействия на умы – что Россию полностью не игнорируют, приезжают – даже главы государств, это такая демонстрация, моральный выигрыш. К народу российскому это не имеет никакого отношения – для него это все происходит где-то на Луне. Форум отдельно, народ отдельно. Если вы выедете из Петербурга и спросите про форум где-нибудь в Вологодской или Тюменской области, о нем, наверное, никто и не вспомнит. Люди в райцентрах думают о том, что надо огород копать, что картошка кончилась, зарплату задержали, у них реальные проблемы. А форум российская верхушка устраивает для себя – как и все остальное, что она делает. Конечно, общей ситуации форум не меняет, но некий шаг к прорыву блокады – если мы допускаем, что она была – сделан, и надо признать, что этот шаг удался. Путину вообще везет.

Экономист Владимир Грязневич считает, что Петербургский Международный Экономический Форум не был бы столь представительным, если бы не политика президента США Дональда Трампа.

- В этот раз, как уже не впервые в последнее время, нам сильно помогает президент США Дональд Трамп. Своими внешнеполитическими действиями он настраивает весь мир против себя – включая европейцев, казалось бы, своих ближайших союзников. Это и пошлины на металлы, и санкции не столько против российских олигархов и приближенных к Кремлю людей, сколько против российских компаний, санкции настолько глубокие, что от них пострадали и европейские компании, и новый скандал с Ираном, - все это приводит к тому, что европейские политики начали уже открыто критиковать Трампа и даже заявили, что не только не будут исполнять все его рекомендации и запреты в отношении России и Ирана, но даже будут этому по мере возможности препятствовать. В результате одним из проявлений этот протеста стало оживление контактов с Россией. Это в пику Трампу: он объявил Россию "осью зла", как это было при советской власти, а они говорят – ах, так? – И поехали на Петербургский Экономический Форум. Так что мне кажется, что приезд высоких гостей является не заслугой нашей страны и президента Путина, а результатом дефектов политики Трампа – это он созвал их к нам на форум. Правда, почему приехал Макрон – это отдельная история. 26 мая будет подписание соглашения между петербургской IT-компанией "Астрософт" и французской кампанией "Линагора" по созданию коммуникативной цифровой платформы, альтернативной существующим американским платформам, это очень хороший и важный IT-проект, поэтому к нам и собирается представительная французская делегация, как мне сказали, ради подписания этого договора, хотя, возможно, у них есть и еще какие-то цели. Это соглашение – не причина, а повод, поскольку

- А почему, как вы думаете, приезжает глава МВФ Кристин Лагард?

- Это трудно сказать, хотя, по-видимому, это связано с кризисом системы мировых финансов, который начался в 2008 году и все еще продолжается. То есть мировая экономическая система, основанная на долларизации мировой экономики, трещит по швам и нуждается в замене, появляются предложения от групп стран, в частности, от Китая и его партнеров уйти от долларизированной экономики. В общем, это большая мировая проблема – ясно, что она будет вызывать периодические мировые финансовые кризисы. Возможно, что Кристин Лагард приезжает не для разговора с Путиным, а для разговора с китайскими представителями. В международной политике сейчас идет жесткое согласование интересов, где никто не хочет никому просто так уступать, ни под кого ложиться, даже руководство Северной Кореи не хочет просто так сдаваться, не говоря уже о Китае, который почувствовал свою силу, и о России. Идут переговоры, люди выбирают для них удобные площадки, а тут – Петербургский форум, Путин, видимо, предложил им комфортные условия. Давно известно, что у него такая политика – он согласен быть посредником в разного рода переговорах без жестких условий – только чтобы это было на площадке президента Путина. И это правильная политика – давать возможность политикам встречаться на нейтральной территории.

- А как вы вообще расцениваете значение форума – эксперты давно говорили, что он в этот раз бедный – по проектам, по гостям…

Как и в случае Олимпийских игр и разных чемпионатов, особенно в связи с безопасностью, мероприятия по соблюдению которой становятся все более разорительными

- Он бедный в смысле своего прямого предназначения. Ведь это же экономический форум – не Давосский, куда люди приезжают поговорить, а такой, который предназначен для привлечения инвестиций, это с самого начала было объявлено главной целью. Так вот, с этой точки зрения, форум, конечно, обеднел в последние годы, соглашений подписывается мало, иностранные инвестиции часто на деле оказываются российскими – это оффшорные компании, которые просто таким способом возвращают капиталы в Россию, а настоящих иностранных инвестиций к нам приходит все меньше и меньше – по понятным причинам. Так что основная задача форума теряется, зато он превратился в площадку для политических переговоров, в подобие Давоса. Хотя до настоящего Давоса ему, конечно, далеко – там собирается гораздо более серьезное сообщество. Но сделать ПМЭФ экспертной площадкой и площадкой для политических переговоров – это правильно, я думаю. Хотя и раньше он был площадкой презентационной – ведь сами контракты обсуждаются месяцами, а то и годами, а на форуме просто официально перерезают ленточку. А вот политические переговоры и обсуждения всяких мировых проблем – они, конечно, прямо тут и происходят, никто заранее ни о чем не договаривается. Как любое крупное мероприятие, Форум привлекает состоятельных людей, которые много тратят, так что для крупного города такие мероприятия важны. Больше всего они влияют на повышение туристической привлекательности, город мелькает во всех мировых СМИ. А вот сальдо какое – это еще вопрос, как и в случае Олимпийских игр и разных чемпионатов, особенно в связи с безопасностью, мероприятия по соблюдению которой становятся все более разорительными. Так что и выгода от туристов – она в будущем, а само мероприятие может быть убыточным, но организаторы на это идут.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что ПМЭФ всегда выполнял две задачи – международную политическую – как место встречи экономистов, финансистов, руководителей транснациональных компаний и политиков, и внутреннюю, как площадку для встречи представителей российского бизнеса и руководства страны.

- Что же касается экономических разработок, то ПМЭФ – это всегда только одно направление: клан Чубайса – Кудрина, Мао, и никаких других альтернативных экономических направлений – ни концепций, ни альтернативных программ, разработок, теорий здесь ни раньше не было, ни сейчас нет. Программа форума очень сильно политически ориентирована – на последние модные тенденции и бренды. В прошлом году это была промышленность, развитие, новая индустриализация, и практически не было секций и конференций по поводу развития науки, новых технологий. А сейчас это как раз новые технологии, а самое главное – всюду такой термин – "цифровизация". Цифровизация в ОПК, в образовании, в здравоохранении, в масс-медиа. В общем, сказали, что у нас должна быть цифровая экономика – значит, эта самая цифровизация присутствует в названии каждой секции и конференции. Но это не значит, что что-то подобное происходит в реальности. При этом на форуме все-таки есть несколько интересных секций и конференций, связанных с развитием науки, и это, пожалуй, впервые. Значит, все же работает эта кампания за интеллектуальный, инновационный прорыв, в частности, есть отдельные панели по математике, по природоподобным технологиям, и это, пожалуй, отличительная черта этого форума. И хотя эта черта модная, и в ней явные признаки кампанейщины, но все же я считаю, что это полезная вещь – и полезная впервые. Впервые так много различных обсуждений, и к ним привлечены ученые. А, с другой стороны, про реальную экономику, индустриализацию забыли – мода прошлого сезона прошла. А малый бизнес и доступное жилье – это был позапрошлый сезон – поэтому сейчас практически нет ни обсуждения, ни демонстрации опыта, это находится где-то на периферии, хотя это неправильно. Вопросов пенсионного обеспечения, социальных проблем – кроме здравоохранения, поскольку оно связано с технологиями, - ничего этого на форуме нет вообще. И все же я приветствую обращение к науке – пусть это только мода, но и она играет положительную роль в массовом сознании. Хорошо, если в науку пойдет больше талантливой молодежи – ведь науку могут делать только талантливые люди, это министрами или банкирами дети у нас становятся сразу после окончания института, но вот нобелевским лауреатом сынка не назначить.

- Как вы можете объяснить такой странный факт, что в официальной программе ПМЭФ значится имя знаменитого йога – Садхгуру Джагги Васудева, который будет чему-то обучать экономистов?

- Идея такая, что у нас такие когнитивные, конвергентные технологии, что все сливается, что на науку хорошо смотреть через призму культуры, что все теперь интеграционное. Иногда это у нас воспринимается довольно примитивно и опять же – как кампанейщина.

Можно сказать, что взгляд на экономику через призму культуры – это традиция Петербургского Экономического Форума, который всегда отличался богатой культурной программой. В этом году традиционно много классики, а также прием с участием Бориса Гребенщикова, концерт Земфиры,мвыступление Робби Уильямса, который на одной из закрытых вечеринок исполнит песню о русском олигархе "Веселись, как русский". А еще "квартирник" при участии групп Чайф, организованный банком "Открытия", который, кстати, проходит процедуру санации.

Бессмысленным предприятием считает Петербургский Международный Экономический Форум депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Обратите внимание, что в этом году в качестве одной из главных звезд форума выступает некий индийский йог

- Уже много лет главной целью ПМЭФ является реклама руководства России, Путина, Медведева и приближенных лиц. Никакого толку для российской экономики от этого нет. Только трата бюджетных денег и неудобства для жителей Петербурга, которые сталкиваются с ограничениями передвижения и прочими неприятностями. Каждый год идут разговоры о каких-то небывалых договорах, гигантских инвестициях, но никто никогда не проверял, сколько инвестиций было обещано и сколько пришло на самом деле. И судя по тому, как с каждым годом снижается уровень дискуссий, и как снижается уровень лиц, приезжающих на форум, понятно, что реального интереса в мире он не вызывает. Обратите внимание, что в этом году в качестве одной из главных звезд форума выступает некий индийский йог, который 10 лет назад чудом не сел то ли за убийство, то ли за доведение до смерти собственной жены, и который медитирует, глядя на 4-метровый гранитный фаллос, - по одному этому можно представить уровень этого форума. И ведь это даже не культурная программа, он там на панельных дискуссиях выступает.

Борис Вишневский не придает большого значения приезду на форум глав Франции, Японии и МВФ: по мнению депутата, единственная польза, которую Макрон может извлечь из визита в Россию, это узнать побольше про Олега Сенцова и других политзаключенных – если найдутся журналисты, которые публично зададут об этом вопросы. Вишневский считает, что было время, когда на ПМЭФ приезжали первоклассные специалисты и вели интересные дискуссии, но теперь событие превратилось в торжественные приемы от имени Путина на фоне видов Петербурга.