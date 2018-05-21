Газовое умиротворение?

Началось ли умиротворение режима Владимира Путина по своего рода "мюнхенской" модели? Германия поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" без получения гарантий продолжения российского газового транзита через Украину.
Возможность коррекции европейского курса после переговоров президента России Владмира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи обсуждают социолог и политик Игорь Эйдман, политолог Мария Снеговая.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 21 мая в 19:05.
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