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Лицом к событию

Газовое умиротворение?

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин, Сочи, 18 мая 2018 года

Началось ли умиротворение режима Владимира Путина по своего рода "мюнхенской" модели? Германия поддерживает строительство газопровода "Северный поток-2" без получения гарантий продолжения российского газового транзита через Украину.

Возможность коррекции европейского курса после переговоров президента России Владмира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи обсуждают социолог и политик Игорь Эйдман, политолог Мария Снеговая.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 21 мая в 19:05.

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