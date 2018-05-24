Украина возмущена задержанием и избиением делегата Курултая в Крыму

Украина возмущена задержанием и избиением в аннексированном Россией Крыму делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Эгиза. Об этом у себя в твиттере написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Люди исчезают и подвергаются репрессиям в Крыму. Мы протестуем против задержания и жестокого избиения делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Эгиза. Похоже, Кремль считает, что такие преступления могут быть совершены безнаказанно", – подчеркнул Климкин.

Накануне машину Асана Эгиза остановили люди в форме. Установив личность делегата Курултая, неизвестные посадили его в микроавтобус с мигалками и увезли. Позднее адвокат Эгиза сообщил, что его подзащитного нашли в лесу со следами побоев и госпитализировали в больницу Симферополя.

Сам Асан Эгиз связал свое похищение с "тенденцией к преследованию крымских татар в Крыму" со стороны российских силовых структур. В местном управлении ФСБ накануне заявляли, что к ним не доставляли задержанного активиста.