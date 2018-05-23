Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Крыму полиция задержала делегата Курултая крымско-татарского народа

Полиция в аннексированном Россией Крыму (Иллюстративное фото)

В аннексированном Россией Крыму сотрудники полиции задержали делегата Курултая крымско-татарского народа Асана Эгиза. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, машину Эгиза остановили сотрудники дорожно-постовой службы (ДПС), его посадили в служебный автомобиль и увезли в неизвестном направлении. В местном управление ФСБ заявили, что к ним не доставляли крымско-татарского активиста.

После российской аннексии в Крыму участились обыски и аресты активистов крымско-татарского национального движения, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".​

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG