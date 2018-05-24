"Гаага всё ближе": что пишут в Рунете об отчёте по малайзийскому "Боингу"

Следственная группа, изучающая обстоятельства падения малайзийского "Боинга" над Донбассом, утверждает: "Бук", из которого был сбит самолёт, состоял на вооружении российской воинской части - если точнее, то 53-й зенитной ракетной бригады, размещённой под Курском.

Подробности читайте в нашем свежем материале.

Что касается реакции российской аудитории, то у оппозиционно настроенных комментаторов она довольно однозначна.

Фёдор Крашенинников:

«Вы и убили-с»

Миша Козырев:

"Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения самолета назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля — воздух», выпущенной из установки «Бук».

Публикую это для своих друзей и приятелей, которые до сих пор продолжают придерживаться официальной патриотической лжи.

Наталья Пелевина:

Стрелял российский Бук. К такому выводу пришло международное расследование.

Олег Козырев:

Первое по факту юридическое оформленное доказательство того, что мы и сами все видели, наблюдая через соцсети за удиравшим к российской границе практически в прямом эфире БУКом

Рустем Адагамов:

В выводах следственной группы по #MH17 для меня нет ничего нового. Давно понятно, что «Бук» российский, привезли его, чтобы сбить какой-нибудь украинский борт. По обычному армейскому <разгильдяйству> спутали военный транспортник с гражданским бортом и <ударили>. Вот и всё.

Владимир Рыжков:

Сколько веревочке не виться.... А все равно приведет в Курск.

Андрей Мальгин:

Без вариантов. Пассажирский Боинг был сбит российскими вооруженными силами

Аркадий Бабченко:

Ну вот и всё. Доказано юридически.

Дальше суд. Возможно, трибунал.

Александр Тверской:

Установлены поименно около 100 человек, причастных к этому международному преступлению. От первого до последнего.

Скоро трибунал.

Евгений Доможиров:

Ну что, братцы-кролики

Расплата за государственный терроризм все ближе

Александр Володарский:

Следствие официально заявило, что Боинг был сбит русской ракетой из БУКа.

"Где официальные заявления следствия? Почему Европа молчит? Нечего сказать? Может не всё так однозначно?"

Русские пропагандисты это долго повторяли на все лады, в последнее время, правда, потише.

Да вот вам официальное решение следствие, прямо по лбу им постучали.

Сейчас ждем в исполнении РТ спиритических сеансов, и инопланетян, опровергающих эту информацию.

Александр Сотник:

Теперь, после презентации доклада международной следственной группы, логичным продолжением должен стать Гаагский трибунал над военными преступниками во главе с, прости Господи, главнокомандующим Путиным В.В., который, безусловно, несет первичную ответственность за сам факт вторжения российской военной техники на территорию сопредельного государства, после чего и стала возможной эта катастрофа.

Путин - нравится ему это или нет - убил всех, кто летел в лайнере MH-17. Теперь он не просто преступник, узурпировавший власть. Он - террорист, убивший мирных граждан. Как теперь ему пожимать руку на саммитах? Как увещевать? Понятно, что политика - искусство обходить невозможные углы, но тут уже - вопрос принципа. Почему Асаду нельзя подавать руки, а Путину - можно? Почему Киму можно (и то - с большой долей отвращения) - понятно: он убивал людей внутри КНДР, но гражданских лайнеров на сопредельных территориях не сбивал.

С другой стороны, оставление пациента один на один со своей имперской патологией чревато обострением болящего. И если его начнут фигурально "мочить" по всем политическим и этическим направлениям - парень может окончательно распрощаться с "кукушкой". То есть, у него появляется лишний мотив для раскручивания ядерной истерии - пусть даже и для внутреннего пользования, но от этого не легче. Путин будет держать мир "за яйца" еще крепче и больнее. Насколько велико терпение у мировых лидеров? Как долго они позволят военному преступнику "теребить кнопку"?.. И у кого первого сдадут нервы: у коллективного Запада или у трусоватого изгоя, которому теперь-то уж точно нельзя уйти по-тихому (хотя он и не собирался)?..

Вот вопрос, на который каждый нормальный россиянин ждет ответа. Но его пока, похоже, не существует. Есть доклад следователей, есть факты и доказательства. И остервенелая ложь Кремля, которая работает только внутри сумасшедшего дома "Россия".

Александр Кынев:

Изначально нужно было признать эксцесс исполнителей, извиниться и тогда была бы совершенно другая ситуация и другое отношение. Вместо этого потоки идиотской лжи и пропаганды, работающей только на безграмотную часть исключительно внутренней аудитории. Зачем была сделана это типично бюрократическая глупость, я думаю они сами не понимают, это просто бюрократический синдром "я не я и хата не моя", а остальное "придумали враги"

Татьяна Фельгенгауэр:

Мы сегодня в эфире обсуждали, как это примут в России. Не в МИДе. А вот те, кто так яростно поддерживал «ДНР» и «ЛНР»?



Обычные россияне. Вот те, из опроса Левады.



Или они не узнают? По телевизору им не расскажут?



А те, что в интернете <загадили> всё комментариями про украинцев, которые сами сбили самолёт? Они как будут жить с тем, что защищают лживых, хладнокровных и циничных тварей, которые в грош не ставят жизнь человека?

Константин Эггерт:

К новости про малазийский "Боинг". Я недавно беседовал с одним из членов сената (верхней палаты парламента) Нидералндов. Он сказал: "Расследвание гибели малазийского лайнера может ещё длится. Но в результате следственная группа представит такие выводы, которые в нашем суде будут выглядеть убедительно. Поэтому работать будут столько, сколько нужно.Но в результате не сомневайтесь - он будет очень серьёзный".

Игорь Бахарев:

Внимание всем диванным фронтам! С позиций "нельзя же так сразу обвинять, ведётся следствие" срочно отступаем на позицию: "а где вы четыре года были? Что-то не так, раз следствие так долго шло". Понеслась.

Но вряд ли стоит удивляться, что часть публики никогда не устроят никакие новые доводы.

Доктор прописал:

Международные следователи пока не могут сказать, кто и почему сбил MH17 - голландский прокурор



Но "Бук", сбивший "Боинг", принадлежал Минобороны России. Вывод сделан на основе десятков фотографий и видео в соцсетях. "Беллингкэт" скромно напоминает, что это они первые сию новость сообщили, давно уже - тоже на основе анализа фото и видео в соцсетях



И удивляться нечему - время сейчас такое. Что энтузиасты, что специалисты ставят диагнозы по фото. И в результате специалисты подтверждают выводы энтузиастов. Приличий ради спустя месяцы - дескать, тоже работаем, тщательно все проверяем и перепроверяем. А что совпадения вплоть до запятых - так это подтверждение тщательности работы



Американцы все же проще - мы просто знаем, какие вам еще подтверждения нужны



Особенно неудобно получилось с одним из слов доклада - fingerpints, переведённым в своём главном словарном значении, "отпечатки пальцев".

Акитилоп:

По ходу отпечатки найденные на ракете, сбившей «Боинг» идентичны отпечаткам обнаруженным на двери и лавочке в Солсбери :)

Это породило даже официальные комментарии:

Заявления следственной группы, расследующей обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины, о наличии доказательств принадлежности Вооруженным силам РФ ЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер, являются фейком, так как установить по отпечаткам пальцев принадлежность обломков к определенной бригаде невозможно, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.<...>

"Как они могли установить отпечатки пальцев? У них нет такой базы данных, которая бы могла идентифицировать биометрические данные (российских военнослужащих). Для этого должна быть соответствующая экспертиза и анализы различного рода, которые бы показали и доказали, что отпечатки пальцев принадлежат тому или иному лицу. А как могут отпечатки пальцев принадлежать бригаде? Они должны конкретному военнослужащему принадлежать. Но как они могут идентифицировать реальные отпечатки пальцев того военнослужащего, который проходит службу?" — сказал Швыткин РИА Новости.

"Глупость. Это явно фейк", — подчеркнул парламентарий. По его мнению, эта информация носит не только ложный, но и ангажированный характер, а само расследование непрозрачно, что ставит под сомнение выводы следственной группы.





Между тем, "Новая газета" опубликовала письмо родственников жертв той трагедии:

17 июля 2014 года рейс MH17 Малазийских авиалиний был сбит над Украиной. Погибли 298 человек. Среди тел, лежавших в обломках и полях подсолнухов, были наши дети, наши мужья и жены, наши братья и сестры, наши родители.<...>

Мы, семьи погибших на борту MH17, все еще дышим, но в тот день наши жизни тоже стали ближе к концу. Мы стали другими. Наш мир стал мрачнее и теперь не вселяет надежд. Изо всех сил мы пытались сохранить веру в человеческую доброту. Возможно, кто-то из нас снова обретет счастье и цель в жизни. Но мы навсегда будем отмечены жестокой и внезапной смертью тех, кого любим.<...>

Как и у тех, кто пережил убийство близких, у нас возникает соблазн ответить ненавистью. Но мы должны отделять простых россиян от ответственных лиц — той системы управления, которая привела к атаке на MH17. Большинство из нас не очень хорошо знают россиян. Ненависть и недоверие отчасти проистекают из невежества, но когда мы узнаем о людях больше, это способно изменить и наш взгляд. Считаем, что народ России имеет право на процветание, точно так же как и наши близкие. Думать об этом нелегко. Потребуется время, чтобы наше отношение хоть как-то изменились. Однако мы знаем, что поддавшись горечи и ненависти, мы будем поглощены ими, и неконтролируемая вражда между народами уничтожит человеческую жизнь на этой планете.

Становится легче, если помнить, что все мы люди и между нами есть общее. Мы видели лица российских семей после того, как в октябре 2015 года над Египтом был взорван рейс 9268 авиакомпании Metrojet и погибли все 224 человека. Они были потрясены горем, пытаясь понять, что произошло. Мы понимаем эти неверие и ужас, когда жестоко и безо всякого предупреждения отбирают жизни ваших близких. Если бы мы встретились с этими семьями, наверное, мы смогли бы начать разговор, потому что мы бы уже знали главную правду о жизни друг друга.

Нет, мы не обвиняем российский народ в случившемся. Мы не против вас. Мы считаем, что российское государство и его лидеры несут в конечном итоге ответственность за гибель членов наших семей. На это указывают все достоверные доказательства.<...>

Мы думаем об этом сейчас, в преддверии чемпионата мира в России. Футбол называют мировой игрой. В нее играет больше стран, чем в любую другую. В своем лучшем проявлении футбол отражает то замечательное, что есть в нас — наши разные стили игры, нашу культуру, наше пение и наряды, нашу страсть или стальную дисциплину, наше мастерство, мужество и творчество, искреннюю радость игры, желание бороться и испытать себя до предела, и уважение, которое мы проявляем к тем, с кем мы соревнуемся.

В своем худшем проявлении футбол отражает безобразие, на которое мы также способны. Он может опуститься до консервативного и агрессивного национализма, усиливая разногласия и предрассудки, вскрывая старые раны и нанося новые.

Чемпионат мира по футболу может быть праздником нашей общей гуманности. Он может быть примером, хотя и мимолетным, нашей способности жить друг с другом в мире. Если это так, тогда мы могли бы смотреть в будущее с некой надеждой.

Пусть этот чемпионат мира пройдет в духе добра. Мы надеемся, что он обернется успехом, от которого простые россияне смогут получить удовольствие и испытать гордость. Но мы не можем отрицать, что с нашей точки зрения, над этим событием остается тень. Нам больно осознавать мрачную иронию в том, что российские лидеры, которые будут приветствовать мир с распростертыми объятиями, — это те, кто главным образом виновен в разрушении нашего мира. Что это те же самые лидеры, которые упорно стремились скрыть правду, которые уклонялись от ответственности с того самого ужасного дня в июле 2014 года.

Вадим Лукашевич:

Нам письмо...

Я, как малая часть это "нам", могу ответить.

Лидеры моей страны разрушили не только ваш мир, они разрушили и мой, и наш мир, уничтожив наше будущее, будущее моей страны. Они исковеркали душу моего народа ложью пропаганды, взрастив на основе постсоветского синдрома все самое низменное, самое мерзкое, что может таиться в глубинах человеческого сознания - ненависть, зависть, поклонение злу и ложным идолам, мракобесие, хамство и наглость, чванство и ханжество, гипертрофированное себялюбие, веру в свою исключительность и полную безнаказанность, убежденность в своем превосходстве над другими народами и странами.

Вы потеряли своих близких, мы - свою страну целиком.

Мы с вами в вашем горе, в вашем поиске истины, в вашей вере в торжество справедливости.

Простите нас, если сможете...