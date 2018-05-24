MH17 сбил "Бук" 53-й бригады РФ. Новые выводы международного следствия

Самоходная огневая установка “Бук”, с помощью которой был сбит самолет, выполнявший рейс МН17 компании “Малайзийских авиалиний”, состоит на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцирующейся под Курском. Об этом в четверг на пресс-конференции в нидерландском Бюннике официально заявила Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), которая проводит уголовное расследование гибели пассажирского самолета летом 2014 года над Донбассом.

Международной следственной группе на основании результатов работы судмедэкспертов, собранных свидетельств и фотоматериалов очевидцев, данных с радаров и спутниковой съемки, предоставленных Украиной, Россией и США, ранее удалось собрать неопровержимые доказательства того, с помощью какого оружия был сбит малайзийский "Боинг", откуда это оружие появилось и с какого места производился запуск. Итак, уже не подвергается сомнению, что самолет “Малайзийских авиалиний” был сбит с помощью зенитного ракетного комплекса “Бук” с территории в Восточной Украине, которая на тот момент находилась под контролем пророссийских вооруженных формирований. Известно точное место запуска ракеты (поселок Первомайский, находящийся недалеко от города Снежное), тип боеголовки (зенитная ракета БУК класса 9M38), а также то, что установку “Бук” привезли с территории России, а затем увезли обратно.

В четверг к этим данным добавилась информация о Курской 53-й зенитной ракетной бригаде и подробное описание маршрута, по которому шел военный конвой из Курска в Украину. Журналистам также показали обнаруженные в Донецкой области обломки ракеты – сопло двигателя и корпус – с номерами, которые указывают на то, что ракета произведена в России, в Долгопрудном (Московская область).

В ходе пресс-конференции были продемонстрированы различные видеозаписи, сделанные жителями населенных пунктов, которые проезжал военный конвой, направлявшийся из Курска в Донецкую область. Таких записей совместной группой было получено очень много, что неудивительно, если представить себе, сколь впечатляющее зрелище представлял собой конвой из 50 машин, в том числе шести самоходных огневых установок “Бук”, заявил начальник уголовного розыска полиции Нидерландов Вилберт Паулссен. Первые видеозаписи были сделаны еще 23 июня 2014 года, когда конвой выехал из Курска в направлении населенного пункта Никольское. Снимали конвой на видео и в последующие дни – в районе населенных пунктов Старый Оскол, Алексеевка, Незнамово. Все съемки следователи тщательно сверяли с Google Street View. Последние видеокадры конвоя датированы 25 июня 2014 года.

Ракета произведена в России, в Долгопрудном (Московская область)

Как отметил Вилберт Паулссен, все самоходные установки “Бук” в составе конвоя имели на корпусе трехзначные номера, начинавшиеся с цифры 2. В Курской 53-й зенитной ракетной бригаде насчитывается три батальона, то есть сотни людей. Цифра 2 на корпусе означает принадлежность установки ко второму батальону. Лишь одна самоходная огневая установка “Бук” в составе курского конвоя имела номер, начинающийся с цифры 3. Причем вторая и третья цифры были частично закрашены. По словам Паулссена, это – обычная практика в том случае, если установка готовится к участию в военной операции. В результате подробного анализа всех фото и видеоматериалов с изображением конвоя, а также фото и видео с изображением установки “Бук”, сделанных позднее (17 и 18 июля 2014 года), следственной группе удалось установить, что именно эта установка – с номером, начинающимся на цифру 3, то есть относящаяся к третьему батальону 53-й бригады – была использована для удара по пассажирскому лайнеру “Малайзийских авиалиний”. Прийти к такому выводу помогли семь отличительных признаков, которые неизменно повторяются на всех снимках этой установки на протяжении всего маршрута. Это белые цифры, отметины и полоса на корпусе, а также определенная последовательность колес (то, как чередуются между собой колеса двух видов).

В зале пресс-конференции также были представлены обломки ракеты, найденные в Донецкой области. Это сопло Вентури, газоход ракеты и оболочка, а также корпус ее двигателя. На внешней поверхности корпуса ясно виден номер: 9Д1318869032. По словам представительницы австралийской полиции Дженнифер Хурст, первые пять знаков этого номера и буква “Д" свидетельствуют о том, что ракета была произведена в российском Долгопрудном.

Хурст также обратилась с призывом к возможным свидетелям: не может ли кто-то помочь расшифровать другие, написанные от руки цифры на сопле, не узнает ли кто-то почерк человека, который нанес эти обозначения. На сайте JIT приведены фотографии обломков и список вопросов:

Узнаете ли Вы почерк, которым написан номер на сопле Вентури? Есть ли у Вас информация о номерах на нем? Есть ли у Вас информация о номерах на оболочке? Можете ли Вы подтвердить значение этих номеров, или знаете ли Вы кого-нибудь, кто может это сделать? Знаете ли Вы кого-нибудь, кто знает, или знаете ли Вы сами серийный номер ракеты, которой принадлежат эти части? Знаете ли Вы кого-нибудь, кто знает, или знаете ли Вы сами подразделение, которому были доставлены эти части ракеты или сама ракета?

Речь пока не идет о подозреваемых, а лишь о “причастных” к преступлению

Возможно, продолжила Хурст, кто-то сможет по этим отличительным признакам больше рассказать о самой ракете. Разумеется, речь идет о конфиденциальной информации, однако в JIT напомнили о действующей программе защиты свидетелей.

Основной целью пресс-конференции стал призыв о помощи к дополнительным возможным свидетелям, которые по каким-то причинам еще не нашли возможности связаться со следственной группой – в том числе к пророссийским боевикам, которые ищут возможности выйти из зоны конфликта. Речь пока не идет о подозреваемых, а лишь о “причастных” к преступлению. В ходе пресс-конференции всех их называли “свидетелями”.

Глава следственной группы Фред Вестербеке еще прошлой осенью заявлял, что у него на примете сто конкретных лиц, однако конкретных имен на пресс-конференции 24 мая опять не прозвучало. На официальном сайте JIT указано, что следствие в особенности заинтересовано в информации о двух лицах:

Лицо 1: Псевдоним: Орион (позывной) Имя: Андрей Иванович

Лицо 2: Псевдоним: Дельфин (позывной) Имя: Николай Федорович

Объединённая следственная группа располагает несколькими записями телефонных разговоров, в которых принимают участие эти двое. Записи можно прослушать на сайте.

Отвечая на вопрос, почему причастные к преступлению лица пока не вызывались на допрос, Фред Вестербеке сказал, что в четверг впервые публикуется официальная информация о том, какое именно подразделение (53-я бригада) стоит за запуском ракеты. Он не исключил, что в дальнейшем свидетели будут вызываться на допрос.

На данный момент расследование вошло в заключительную фазу, заявил Вестербеке. Целью остается “призвать виновных к ответу”, но для того, чтобы дождаться вынесения окончательного приговора, понадобится еще много терпения. Эти заявления руководителя JIT вызвали у журналистов недоуменные вопросы. Почему расследование длится так долго? Почему совместная следственная группа лишь сегодня публикует данные о 53-й зенитной ракетной бригаде, которые Bellingcat опубликовала еще два года назад (Радио Свобода подробно сообщало об этом)? По словам Вестербеке, выводы международной следственной группы являются тщательно проверенными результатами уголовного расследования и могут быть использованы в суде, заявил Вестербеке. Это – не расследование независимых журналистов по открытым источникам. Он добавил, что условия проведения расследования остаются крайне затруднительными. Место преступления до сих пор частично вне доступа следователей, зачастую необходимая недостающая информация носит гриф “секретно” и является военной тайной. Помимо этого, не все стороны активно сотрудничают со следствием. “Я констатирую, что ключевой информации российская сторона нам так и не предоставила”, – заявил Вестербеке в ответ на вопрос об уровне взаимодействия с российскими властями.

В апреле этого года сообщалось, что следственная группа подробно изучила недавно предоставленные Россией данные с “первичных" радаров. В JIT пришли к выводу, что и эти данные не противоречат выводам расследования: то, что на российских снимках не видна ракета, не удивительно, так как эти радары настроены на пассажирские самолеты и фильтруют все объекты, двигающиеся с более высокой скоростью.

Условия проведения расследования остаются крайне затруднительными

Расследование длится так долго и потому, что в нидерландском уголовном кодексе нет статьи о коллективной ответственности, объясняет газета “Волкскрант”. Установить, какая зенитно-ракетная бригада сбила пассажирский самолет, недостаточно. Необходимо найти неоспоримые доказательства вины каждого подозреваемого, его личной роли в преступлении. Например, те двадцать фамилий, которые называет в своем расследовании независимая группа Bellingcat, – еще не та информация, которой сможет воспользоваться обвинение или судьи для того, чтобы найти ответственных за запуск ракеты. В JIT также подчеркивают, что расследование детально изучает иерархию в круге подозреваемых: ищут лица, от которых мог поступить приказ о доставке установки "Бук" на территорию Украины и запуске ракеты. Иными словами, расследование касается не только прямых исполнителей преступления.

В четверг на сайте совместной следственной группы появились следующие конкретные вопросы к свидетелям относительно использования самоходной огневой установки “Бук” 17 июля 2014 года:

Кто входил в расчет установки 17 июля 2014 г.?

Какие им были даны команды/инструкции?

Кто командовал этим расчетом?

Кто отдавал приказы?

Кто входил в расчет во время транспортировки ЗРК «БУК-ТЕЛАР» из бригады в Курске в июне 2014 г.?

Какие команды/инструкции были даны этому расчету (в июне)?

Кто командовал этим расчетом (в июне)?

Кто отдавал приказы?

Кто отвечал за оперативное развертывание этого ЗРК «БУК-ТЕЛАР» в боевое положение 17 июля 2014 г.?

Кто может предоставить нам дополнительную информацию о процедурах и ответственных лицах в 53-й Бригаде?

У кого имеются фото- и/или видеоматериалы этого ЗРК «БУК-ТЕЛАР» и/или членов 53-й Бригады и их расположения в период между 25 июня и 18 июля 2014 г.?

В международную следственную группу входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. В прошлом году все эти страны согласились с тем, что суд над подозреваемыми в нападении на пассажирский "Боинг" будет проходить в Гааге по законам Нидерландов. Создание международного трибунала при ООН по этому делу стало невозможным благодаря российскому вето. Эксперты оценивают как низкую вероятность появления в голландском суде подозреваемых из России, так как Конституция РФ не позволяет выдавать российских граждан в другие страны. В украинской конституции есть аналогичная статья, однако Украина подписала с Нидерландами специальное соглашение, по которому, если среди подозреваемых окажутся украинские граждане, они будут участвовать в суде по видеосвязи и, в случае обвинительного приговора, будут отбывать наказание, установленное нидерландским судом, на территории Украины.

Боинг, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту самолета погибли, среди них - 196 подданных Нидерландов. Двое пассажиров (подданных Нидерландов) до сих пор числятся как пропавшие без вести, так как пока не найдено даже минимальных останков, по которых можно было бы установить их ДНК.