Киев включил в санкционный список Дерипаску, Миллера и Вексельберга

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) опубликовал в четверг обновленные списки физических и юридических лиц, попавших под украинские санкции. В них вошли 1748 человек (вместо 1228) и 756 компаний (ранее их было 468).

В расширенном списке впервые оказались совладелец "РусАла" Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Игорь Ротенберг и Виктор Вексельберг, член Совета Федерации, миллиардер Сулейман Керимов и глава банка ВТБ Андрей Костин. Все они в апреле попали под санкции США.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев намерен синхронизировать свой санкционный список с американским. Санкции вводятся на три года и предполагают блокирование активов попавших в санкционных список лиц, предотвращение их вывода за пределы Украины и запрет на въезд в страну.

В обновленный санкционный список СНБО попали также агентства "Россия сегодня" и " РИА Новости Украина". Украинским провайдерам предписано заблокировать доступ к их сайтам, а также к сайтам ведущих российских телеканалов.

В рамках антироссийских санкций Киев ввел ограничительные меры и в отношении ряда предприятий Белорусии и Приднестровья. В частности, под санкции попали "Мозырский спиртоводочный завод" и минская компания "Мир пива", а также приднестровский "Молдавский металлургический завод".

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых санкций в отношении России 18 мая. Санкции ввели за агрессию против Украины и за проведение выборов в аннексированном Крыму. Москва отрицает все обвинения и называет ограничительные меры незаконными.