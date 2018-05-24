КНДР утверждает, что демонтировала свой единственный ядерный полигон

Власти Северной Кореи утверждают, что взорвали три испытательные шахты на ядерном полигоне Пхунгери. Журналисты, которых КНДР позвала для наблюдения за демонтажом, сообщают о том, что наблюдали большой взрыв. Международные эксперты приглашены не были.

Как передает агентство Associated Press, были взорваны три шахты и смотровые вышки, окружающие полигон. Власти подчеркивают, что при уничтожении испытательной площадки утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не было.

Пунгери считался крупнейшим и единственным испытательным полигоном ядерного оружия в Северной Корее. В последний раз на нем производили запуски в сентябре прошлого года. Тогда в Пхеньяне заявили, что была испытана водородная бомба.

Договоренность о закрытии и демонтаже полигона Пунгери была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чже Ина в конце апреля. Тогда политики объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами.