В Москве задержан подозреваемый по делу о драке на кладбище

В Москве 22 мая был задержан один из подозреваемых по делу о массовой драке на Хованском кладбище в 2016 году Георгий Макарьев, лидер общественной организации "Здоровая нация". Об этом сообщается в сообществе молодежной организации "Народная армия Донбасса", с которым связан Макарьев. Его подозревают в организации беспорядков.

В январе минувшего года стало известно, что с главных подозреваемых по делу о драке на кладбище, в которой погибли три человека, сняли обвинение в организации убийства. Макарьев, а также глава регионального отделения компании "Ритуал" Юрий Чабуев и юрист компании "Техэнергосервис" Александр Бочарников после этого проходили по делу о хулиганстве, как и остальные обвиняемые.

Сообщалось, что Георгий Макарьев покинул Москву и уехал на подконтрольную прокремлевским сепаратистам территорию Украины, где основал "Народную армию Донбасса".

Массовая драка со стрельбой, в которой участвовали более 200 человек, произошла на Хованском кладбище 14 мая 2016 года. Ее жертвами стали три человека, еще более 30 пострадали. Основной причиной произошедшего следствие называло "финансовый мотив", а организаторами считало Чабуева и Бочарникова. По версии обвинения, они привлекли молодых людей из "Здоровой нации", чтобы взять под свой контроль работавших на кладбище нелегальных мигрантов.