Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Конгрессе США поддержали военную помощь Украине на сумму $250 млн

Капитолий (Вашингтон), место заседаний Конгресса Соединенных Штатов

Палата представителей Конгресса США поддержала военную помощь Украине на сумму 250 миллионов долларов. Законопроект предполагает поставку летальных оборонительных вооружений. Конкретные виды оружия в документе не указаны.

Несмотря на поддержку Палаты представителей, документ должен быть одобрен Сенатом, который рассматривает свою версию законопроекта. Прежде, чем инициатива направится на подпись президенту, две версии законопроекта необходимо объединить в одну.

Ранее Соединённые Штаты снабдили Киев снайперскими винтовками и противотанковыми ракетами Javelin. Всего таких комплексов решили поставить 37. Согласно договоренностям с США, армия Украины не будет применять комплексы Javelin против пророссийских сепаратистов в Донбассе.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG