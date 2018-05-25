Голливудский продюсер Харви Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Ему в ближайшее время предъявят обвинения в домогательствах. Накануне газета The New York Times написала, что Вайнштейна могут также обвинить в изнасиловании – утверждается, что в 2004 году он принуждал к близости певицу Люсию Эванс.

В октябре 2017 года десятки известных актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.