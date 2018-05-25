Докладчику ПАСЕ по делу об убийстве Немцова запретили въезд в Россию

Докладчику ПАСЕ по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова запретили въезд в Россию на пять лет. Депутат Европарламента от Литвы Эмануэлис Зингерис должен был приехать в Москву и собрать дополнительные материалы для доклада в Совете Европы, сообщает радиостанция Znad Wilii.

По мнению Зингериса, запрет может быть связан именно с расследованием убийства Немцова.

Ранее на этой неделе городской совет литовской столицы принял решение о переименовании сквера перед посольством России в Вильнюсе - его назвали в честь Бориса Немцова. Посольство России в Литве выступило с критикой этого решения, назвав его "подражанием США", где имя убитого политика теперь носит площадь перед российским посольством в Вашингтоне.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.