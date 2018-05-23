В Вильнюсе в честь Бориса Немцова назовут сквер у посольства России

Сквер перед посольством России в Вильнюсе получит имя убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Такое решение принял городской совет литовской столицы. Об этом в твиттере сообщил председатель Фонда Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

За присвоение скверу имени российского оппозиционера высказались 32 члена городского совета, один был против, еще один воздержался. По словам Кара-Мурзы-младшего, решение вступит в силу 24 мая после того, как его подпишет мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В феврале этого года имя Бориса Немцова получила площадь перед российским посольством в Вашингтоне.

Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Московские власти препятствуют установке памятной таблички в честь оппозиционера, а коммунальные службы постоянно разоряют народный мемориал на месте убийства политика.