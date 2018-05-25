Эммануэль Макрон: санкции не должны вредить совместным проектам

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкции не должны вредить российско-французским проектам. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с представителями бизнеса России и Франции на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

По словам президента Франции, необходимо избавить некоторые области отношений между двумя странами от политизации. Макрон подчеркнул, что за последние десять лет ни одно из французских предприятий не покинуло российский рынок.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что считает объем французских инвестиций в экономику России недостаточным. Он подчеркнул, что товарооборот с Европейским союзом за последние годы снизился в два раза.

В Петербургском международном экономическом форуме, который продлится до 26 мая, по данным российских государственных СМИ участвуют около 15 тысяч человек. Гостями форума в этом году станут президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и исполнительный директор Международного валютного фонда Кристин Лагард. Пленарное заседание с участием Владимира Путина, Синдзо Абэ и Эммануэля Макрона должно стать центральным событием форума, главная тема которого "Создавая экономику доверия".