"Репортеры без границ" призвали прекратить дело Виктора Корба

"Репортеры без границ" призывают российские власти прекратить преследование омского журналиста Виктора Корба, которого подозревают в призывах к терроризму из-за публикации последнего слова публициста Бориса Стомахина. В заявлении организации, опубликованном в пятницу, подчеркивается, что дело Корба "иллюстрирует абсурдность российского антитеррористического законодательства и его правоприменения".

На этой неделе заявление в защиту Корба подписали российские общественные деятели, которые назвали его преследование "новым этапом диктатуры" в стране. Авторы обращения призвали все демократические силы выразить свою солидарность с журналистом и предпринять все возможные действия в его защиту.

Уголовное дело против Корба было возбуждено 18 мая. Его обвинили в пропаганде терроризма из-за публикации последнего слова блогера Бориса Стомахина, ранее осужденного на 7 лет за призывы к терроризму. Сам Корб заявил, что "никогда не выражал поддержки терроризму и не давал никакой своей оценки по этому поводу". После в его квартире прошел десятичасовой обыск. В результате изъяли всю технику, включая сотовые телефоны, не только у самого Корба, но и у его родственников. Журналист не смог покинуть Омск из-за вызова к следователю.​