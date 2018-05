NYT рассказала о деталях боя в провинции Дэйр-эз-Зор 7 февраля

Газета The New York Times представила первое подробное описание боестолкновения в провинции Дэйр-эз-Зор в Сирии в 7 февраля этого года. По данным издания, тогда при атаке на нефтеперерабатывающий завод погибло около 300 сирийских военнослужащих и тех, кого газета называет "российскими наемниками". Предположительно, это были бойцы "частной военной компании (ЧВК) Вагнера". The New York Times отмечает, что информацию об атаке подтверждают источники в Минобороны США.

Газета сообщает, что бой длился не менее четырех часов. Собеседники издания подчеркивают, что это был самый опасный бой за всё время военных действий в Сирии, когда в столкновении участвовали американские и предположительно российские военные.

По информации источников, 30 военнослужащих США из отряда "Дельта" оказывали "военную поддержку" курдским и сирийским повстанцам в районе нефтеперерабатывающего завода. Примерно в 15 часов по местному времени войска коалиции отметили приближение к заводу солдат сирийских правительственных войск. Американские военные насчитали около 500 военнослужащих и около 30 танков и других машин. Как сообщает The New York Times, в 22 часа американцы увидели, что к ним начала приближаться колонна танков. Через полчаса начался бой.

Военнослужащие США не стали открывать ответный огонь, утверждают источники газеты. Отмечается, что они дозвонились до российских военных и пытались убедить их остановить бой. Позднее, комментируя ситуацию, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что российское командование в Сирии заявило тогда, что военнослужащие из России не имеют отношения к солдатам, которые начали бой. После этого Мэттис дал приказ открыть огонь по наступающим с применением авиации.

По данным источников The New York Times, погибли от 200 до 300 человек, сражавшихся на стороне президента Сирии Башара Асада. Издание не уточняет, были ли россияне среди погибших. Ранее сообщалось, что, по разным данным, потери "ЧВК Вагнера" в бою под Дейр-эз-Зором составили от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в Сенате недавно заявил о "паре сотен погибших русских" в этом бою.

Спустя несколько дней после атаки МИД России заявил, что сообщения о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются "дезинформацией". В министерстве уточнили, что в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли погибнуть "пять человек, предположительно являющихся гражданами России". Однако, по данным ведомства, все они не были российскими военнослужащими.