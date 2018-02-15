Захарова: в Сирии при ударе США, возможно, погибли 5 граждан России

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о гибели сотен российских граждан в Сирии в боевом столкновении с силами международной коалиции во главе с США являются "дезинформацией". Как заявила Захарова в четверг на брифинге в Москве, в результате боя в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля могли погибнуть "пять человек, предположительно являющихся гражданами России". Она подчеркнула, что речь не идет о российских военнослужащих, а информацию об их гражданстве и о том, что они делали в Сирии, еще необходимо проверить.

Представитель МИД России в четверг впервые официально прокомментировала сообщения о бое, который состоялся 7 февраля. Она обвинила американские СМИ и сирийскую оппозицию в распространении "дезинформации" о бое в Сирии, в частности о гибели большого числа российских "военнослужащих". При этом Захарова признала, что в зоне конфликта в Сирии могут находиться российские граждане, никак не связанные с вооруженными силами.

Ранее многие СМИ – со ссылкой на свои источники, а также сослуживцев и близких погибших в Сирии россиян – сообщили о больших потерях среди граждан России при авиаударах сил коалиции. Называются цифры от нескольких десятков до нескольких сот погибших. В настоящий момент известны имена восьми россиян, погибших в Сирии, как сообщается, в результате боя 7 февраля. Речь идет не о военнослужащих, а, предположительно, о бойцах так называемой "частной военной компании Вагнера", которые воюют в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Командующий Центрального командования ВВС США генерал Джеффри Харригиан накануне заявил, что в результате ударов сил коалиции по отрядам сторонников Асада, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил" – союзников США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", были убиты около 100 человек. По словам генерала, у американских военных нет информации, были ли среди них граждане России.