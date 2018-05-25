"Театр.doc" сообщил об отмене спектакля "Пытки" по требованию ФСБ

Спектакль "Пытки" в постановке московского "Театра.doc" в Санкт-Петебурге отменили по просьбе арендатора площадки "Безликие" на Дворцовой набережной. Показ был намечен на 27 мая. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на режиссёра и куратора спектакля Зарему Заудинову.

По словам Заудиновой, представители площадки связались с "Театром.doc" и сказали, что получили предписание прокуратуры отменить спектакль. Арендатор также сообщил о звонке из ФСБ. Утверждается, что сотрудники спецслужб грозили закрытием "Безликих" в случае, если там состоится показ "Театра.doc".

"Театр.doc" ищет новое помещение для показа постановки в Петербурге.

Спектакль "Пытки" драматурга Екатерины Косаревской и режиссера Алексея Полиховича основан на материалах дела пензенской антифа-группировки "Сеть" и рассказывает о пытках в полиции и ФСБ.