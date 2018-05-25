Верховный суд пояснил приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше"

Приговор оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу по делу "Ив Роше" оставлен президиумом Верховного суда России без изменений, несмотря на решение Европейского суда (ЕСПЧ), поскольку преступный характер действий может определяться только национальным законом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление Верховного суда.

В президиуме Верховного суда подчеркнули, что судебное разбирательство по делу Навальных проводилось с соблюдением процессуальных норм и в соответствии с законом.

25 апреля президиум Верховного суда оставил без изменений приговор Алексею и Олегу Навальным по делу "Ив Роше". Оппозиционер Алексей Навальный был по нему приговорен к условному сроку, а его брат Олег – к реальному лишению свободы сроком три с половиной года. При этом президиум Верховного суда постановил возобновить дело "для рассмотрения новых обстоятельств".

В октябре 2017 года ЕСПЧ решил, что российские власти нарушили в ходе процесса в Замоскворецком суде Москвы по делу Навальных статьи Европейской конвенции, которые гарантируют право на справедливый суд.