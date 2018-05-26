Ирландцы высказались за полную легализацию абортов

Две трети ирландцев заявили о готовности поддержать легализацию абортов. Об этом говорят результаты опросов общественного мнения после вчерашнего референдума.

За законный статус абортов проголосовали 68 процентов ирландцев, против – 32 процента. Самое высокое число сторонников легализации абортов в столице Ирландии — Дублине. Там за отмену запрета высказались почти 80 процентов опрошенных.

За разрешение абортов до 12 недели беременности без дополнительных условий выступает также кабинет министров Ирландии. Министр юстиции Чарли Фланган назвал референдум "еще одним большим шагом из тёмного прошлого".

Сейчас закон о прерывании беременности в Ирландии один из самых строгих в мире. Помимо прочего в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.

С 2014 года аборты были разрешены только если беременность угрожает здоровью и жизни женщины. В противном случае ей грозит 14 лет тюрьмы. Правовой основой для абортов по медицинским показаниям стал закон о защите жизни беременных, за который парламент Ирландии проголосовал в 2013 году. Поводом для его принятия стала смерть женщины, которой врачи отказались делать аборт по медицинским показаниям и извлекли плод лишь после того, как сердце эмбриона перестало биться. В результате женщина умерла от сепсиса.

Ежегодно более 3000 ирландок выезжают в Великобританию для прерывания беременности. В период между 1980 и 2016 годами аборт за пределами Ирландии сделали 170 тысяч женщин.