В Ирландии проходит референдум об отмене запрета на аборты

В Ирландии начался референдум, в ходе которого будет решен вопрос о легализации в стране абортов. Если большинство граждан выскажутся за декриминализацию искусственного прерывания беременности, то в конституцию Ирландии внесут поправку, позволяющую парламенту принять соответствующий закон.

Законодательное ограничение абортов в Ирландии – одно из самых строгих в мире. Основной закон страны признает право на жизнь матери и нерожденного ребенка одинаковыми по своей юридической силе. Власти предлагают разрешить прерывание беременности до 12 недели.

Исход голосования непредсказуем: по данным предварительных опросов, число голосов за и против абортов на референдуме может быть примерно равным. Власти планируют разрешить прерывание беременности до 12 недели. С 2013 года аборт в Ирландии возможен в исключительных случаях, когда жизнь матери под угрозой.

Аборты остаются в Ирландии поводом для разногласий из-за популярности католической церкви. При этом в 2015 году Ирландия стала первой страной в мире, легализовавшей однополые браки в ходе всенародного голосования.