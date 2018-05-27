Студенты против фанатов. В МГУ продолжают борьбу с футбольной фан-зоной

Чуть более двух недель остается до старта чемпионата мира по футболу, он откроется матчем в Москве 14 июля. В этот же день для болельщиков станет доступна официальная фан-зона турнира, которую оргкомитет разместил у главного здания МГУ, на территории памятника архитектуры. Фан-зона рассчитана на 40 тысяч болельщиков и предполагает, в частности, свободную продажу пива. Однако не все рады такому соседству – в МГУ продолжаются выступления против футбольной инициативы властей.

В начале недели, вечером 22 мая, в отдел полиции при главном здании МГУ на Воробьёвых горах доставили задержанного возле университета Николая Олейникова, участника музыкальной группы "Аркадий Коц". Его отпустили без протокола через полтора часа. До задержания он успел принять участие в "Фестивале за перенос фестиваля болельщиков", организованном участниками инициативной группы МГУ – неформального объединения студентов и сотрудников вуза.

Импровизированный "Фестиваль" задумали как повод снова поднять проблему грядущего старта фан-зоны Чемпионата мира по футболу, против которого выступают студенты. Онлайн-петиция с требованием перенести фестиваль набрала более 15 тысяч подписей. Петицию с "живыми" подписями, переданную в мэрию Москвы и администрацию президента, поддержали более 4 тысяч человек.

Неожиданный субботник

Утром в день фестиваля администрация МГУ ужесточила правила доступа в главное здание учебного заведения: приглашать в общежитие можно было только близких родственников, ограничивался проход для выпускников по диплому, если они проходили обучение в других корпусах московского университета. На первом этаже перекрыли строительными лентами и стальными ограждениями холл, в котором инициативная группа планировала провести импровизированный фестиваль. Снаружи у здания дежурили усиленные отряды полиции с парой "автозаков".

К пяти вечера (а на это время студенты планировали начало "Фестиваля") на первом этаже внезапно началась генеральная уборка: "В секторе Б вылили на пол несколько ведер воды и начали уборку, в секторе А моют люстру, на улице чистят ступеньки", – написали студенты в аккаунтах инициативной группы в соцсетях.

Организаторы "Фестиваля" планировали выступления студентов, преподавателей, экологов и гражданских активистов. Некоторые спикеры, в том числе выпускники МГУ, не смогли попасть внутрь здания. В холле собралось около ста студентов. Выступление группы "Аркадий Коц", завершавшей "Фестиваль", тоже получилось усечённым. В какой-то момент во время исполнения песни одна из уборщиц начала протирать пол шваброй именно в том месте, где стояли музыканты. Николай Олейников, приобняв женщину, попытался приобщить её к выступлению. За танец с уборщицей он и был задержан позднее.

По окончании выступлений противники фан-зоны в партере МГУ прошлись до природного заказника "Воробьёвы горы" на экскурсию с экологами.

Поиск компромисса

После неудачной февральской попытки встретиться с ректором МГУ Виктором Садовничим и вручить ему подписи противников фан-зоны на территории вуза активистам за все это время так и не удалось добиться аудиенции с главой университета. Письма в Генпрокуратуру, мэрию столицы и администрацию президента на ситуацию не повлияли. В начале апреля с протестующими встретился председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. "Нас пытались убедить, что будет очень тихо. Нам кажется, что фан-зону не перенесут", – заявили "Новой газете" студенты. Впрочем, Дворкович пообещал рассмотреть альтернативные площадки. В конце апреля чиновник заявил, что нашёл компромисс со студентами. "С территории МГУ будут исключены объекты, которые в первоначальном плане были на территории МГУ. Это был один из принципиальных вопросов", – заявил тогда Дворкович. Сами студенты это опровергли.

16 мая на сторону протестующих студентов встали депутаты Гагаринского района, заявив, что строительство фан-зоны нанесёт ущерб памятнику культурного наследия "Парк МГУ" и природным заказникам "Воробьёвы горы" и "Большой газон МГУ".

Последний, по словам студентов, уже успел пострадать от незаконной вырубки. Пожаловались они и на демонтаж гранитных бордюров в партере МГУ.

Футбол и рок-н-ролл

Монтаж фан-зоны на Воробьёвых горах уже начался. До высотки МГУ от неё чуть больше 300 метров. Уже видны очертания будущих рамок для досмотра, огромного экрана для трансляций футбольных матчей, натянут шатёр магазина с официальной фанатской атрибутикой. Возводит фан-зону подрядчик строительства центра акробатического рок-н-ролла Екатерины Тихоновой, которую в СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина. Стоимость контракта – 669 миллионов рублей.

В столичном Департаменте спорта и туризма в ответ на обращение профсоюза "Университетская солидарность" заверили, что "размещение объектов временной инфраструктуры будет осуществляться на городской территории, полностью исключив использование территории Университета".

Но ещё до монтажа фан-зона повлияла на жизнь МГУ. По словам студентов, на некоторых факультетах сократили учебный семестр и временно закрыли лаборатории.

– Весь комплекс проблем, который мы озвучивали еще раньше, начиная с того момента, когда было принято решение о размещении здесь фан-зоны, весь этот спектр проблем не решён, – заявила после "Фестиваля за перенос фестиваля болельщиков" корреспонденту Радио Свобода участница инициативной группы Мария Щекочихина. – И никак он решаться не будет. Этим фестивалем мы хотели добиться привлечения внимания общественности к той проблеме, что здесь проводятся такие массовые мероприятия без согласования со студентами и с сотрудниками МГУ. Это уже не первое массовое мероприятие. Мы хотим заявить о том, что это реальная проблема, а не то, что ректорат пытается всех уверить, что никто не пострадает и так далее. Наша акция – просто очередной наш жест, очередная попытка привлечь внимание к этой проблеме, которая никуда не ушла, вопреки заверениям ректората. Садовничий выступает только с заявлениями о том, что это никому не повредит, фактически выражаясь за студентов, за их мнение так, как ему это нравится, как ему хотелось бы.

Ранее в партере МГУ проводились фестивали "Круг света" и "Весна", сопровождавшиеся недовольством и протестами студентов.