"Движение пяти звёзд" пригрозило импичментом президенту Италии

Лидер итальянского "Движения пяти звезд" Луиджи ди Майо пригрозил президенту Серджо Маттарелле импичментом из-за отказа назначать евроскептика Паоло Савону на пост министра экономики. Об этом сообщает Reuters.

По итальянским законам, президент страны имеет право отклонить кандидатуру члена кабинета министров. Однако решение Маттареллы не утвердить назначение министра экономики возмутило руководство двух популистских партий – "Движения пяти звезд" и "Лиги".

Маттарелла заявил, что перспектива появления в Италии популистского правительства встревожила итальянских и зарубежных инвесторов. Из-за опасений, что под угрозой может оказаться членство страны в еврозоне, в последние дни упали котировки на итальянской бирже.

Накануне кандидат на пост премьера, профессор права Джузеппе Конте, выдвинутый на должность этими двумя партиями, не смог сформировать правительство и вернул мандат президенту.

Сегодня, как ожидается, президент Италии предложит Карло Коттарелли возглавить правительство технократов, способное управлять страной до новых выборов. Коттарелли – экономист, бывший высокопоставленный сотрудник Международного валютного фонда. Он известен как разработчик методов по снижению государственных расходов.

После выборов 4 марта Италия живет без правительства, так как ни одна из политических партий или коалиций не сумела обеспечить себе большинства. Для преодоления политического кризиса президенту страны предстоит принять решение о проведении внеочередных парламентских выборов.