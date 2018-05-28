Сумасшедший со скрепой в руке: соцсети о порче картины Репина в Третьяковке

Одной из главных тем для разговоры в эти выходные стала выходка вандала в Третьяковской галерее - он повредил картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван", разбив стекло рамы металлическим столбиком ограждения.

Один из очевидных вопросов - безопасность признанных шедевров русской живописи.

Юрий Васильев:

То есть, как в нью-йоркском аэропорту скандалить "я директор Третьяковки" — тут Зельфира Исмаиловна намба уан. А как "Ивана Грозного..." охранять — стекла специальные против психов и пр. — так госпожи Трегуловой и не существует. Как так, шериф Уиллоуби?

Однако есть более важная тема - насколько это безумие вдохновляла и поощряла политика власти, ведь злоумышленник свои действия объяснил "исторической недостоверностью" картины.

Рустем Адагамов:

После задержания вандал заявил, что царь Иван не убивал своего сына, поэтому картина не соответствует исторической правде и должна быть уничтожена. Типичное тупоголовое быдло, воспитанное российским телевизором.

Александр Тимофеевский:

Картина уже на реставрации, и мы все уповаем, что ее спасут. Ненавистник Репина задержан, им оказался 37-летний житель Воронежа, возмущенный тем, что художник исказил исторические факты. Ну да, оклеветал царя и Родину, ведь известно, что Иван Грозный своего сына вовсе не убивал, а, наоборот, возил на лечение в Санкт-Петербург - сам губернатор России так сказал, он врать не будет, и памятник царю воздвиг, а детоубийцам монументов не ставят. Правильно рассудил сумасшедший с скрепою в руке, разумно. И не его надо судить, а тех, кто эту скрепу придумал и ему вручил. Они - главные убивцы и есть. Они сегодня изувечили великую картину Репина, национальное достояние, наше все.

Кирилл Шулика:

До чего вы людей довели своим телевизором!!!

Они ведь и на людей также прыгают. Понятно, что больные, но пока памятники Ивану Грозному не ставили у них кукуха съезжала в менее агрессивную сторону.

Анна Ставицкая:

О том,что недовольные ,,верующие,, придут в скором времени выражать свое недовольство путем повреждения картин в государственные музеи , мы предрекали еще в начале 2000-х на судебных процессах против директора музея им.Сахарова Юрия Юрий Самодуров и куратора выставки Андрея Ерофеева,когда люди,называющие себя верующими устроили погромы на выставках ,,Осторожно,религия,, и ,, Запретное искусство,, В наши предсказания особенно никто не верил,тк считали,что эти случаи касаются только современного искусства и только музея Сахарова. А теперь они пришли и к вам..... они уже много куда приходят и будут приходить и дальше,тк им это позволили наши правоохранители вместе с судами

Лев Симкин:

Теперь жду, когда кто-нибудь скажет: «А не надо было провоцировать! Вас же предупреждали. Убрали бы из Третьяковки репинскую картину и ничего бы не было!»

Ирек Муртазин:

Вандала задержали. Говорят, что пьяный был… Час от часу не легче. Картина «Иван Грозный и сын его Иван» не дает покоя и многим трезвым. И уже не первый год. Борцы за канонизацию Иоанна IV даже обратились в минкульт с требованием убрать полотно из экспозиции Третьяковки как содержащее «клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и цариц»...



Может, пьяный, напавший на картину, из числа этих самых борцунов? Только латентный. А выпив, потерял берега. Это же всегда так: что у трезвого в голове, то у пьяного – на языке и в действиях. Разве нет?

Виталий Соловов:

Вот они, следствия ползучей "реабилитации" всяких коронованных уродов. Небось думали, что всё ограничится косноязычным бредом орловского губернатора, над которым похихикали и всё?

Впрочем, у кого-то виноваты как раз русофобы и фальсификаторы истории.

Егор Холмогоров:

Не одобряя вандализма и порчи музейных ценностей, замечу, однако, что картина гнусная, выражающая мировоззрение ее автора, бывшего патологическим русофобом и ненавистником православия-самодержавия-народности. Произведением большого искусства и основой исторических хрестоматий она может почитаться только в нашем больном национальным нигилизмом обществе.

При этом Иван Грозный сына не убивал в смысле УК РФ (ст. 105 или 109). Он нанес ему тяжкие телесные повреждения по неосторожности повлекшие смерть потерпевшего (111 ч. 4). Но факт его вины в смерти сына несомненен и вся ревизионистская конспирология на эту тему носит совершенно некомпетентный характер.

Однако факт преступления Иоанна гнусности картины Репина не отменяет - по сути эта картина - апология цареубийства марта 1881 года. Но гнусность картины никак не оправдывает вандализма.

Андрей Новиков-Ланской:

Дело, конечно, не в отношении к Ивану Грозному, а в самой картине. Есть в ней какая-то энергия, которая притягивает насилие. Не просто так ее неоднократно пытались запретить - и в девятнадцатом веке, и в двадцать первом. В 1913 году она уже подвергалась покушению, а тогдашний хранитель Третьяковки художник Е.М.Хруслов после этого покончил с собой, бросился под поезд. Полагаю, З.И.Трегулова будет более благоразумна, ведь она не художник. В детстве мне казалось, что кровь на картине не написана красками, а как бы выплеснута на законченную картину. Поначалу даже думал, что эти пятна марганцовки - полиграфический дефект в учебнике "Родная речь", где впервые ее увидел. Эта кровь выглядит не как элемент изображения, а как кровавое мироточение самой картины. Здоровый шизоид не может не реагировать на такие фокусы.

Андрей Тесля:

я все понимаю -

- но связывать нынешнее про Репина - и "скрепы", не говоря уже о том, чтобы причинно-следственную выстраивать, про "климат моральный" говорить и ответственность возлагать - это, знаете ли, крепкий перебор - в самых дурных традициях публицистической болтовни -

- а то, знаете ли, и прежнее, 1913 г., происшествие надобно будет на "атмосферу ненависти" возложить - вероятно, дело Бейлиса сюда присоединив, и "Данаю" то ли на затхлую атмосферу застоя, то ли на ветер пермен Михаила Сергеевича - а уж если вспомнить, что не только в наших палестинах сие случается, то и вовсе проблемно выйдет увязать все это в некое непротиворечивое единство -

- иначе говоря - если раздражает, возмущает или гневает многое, что звучит громко и нагло - то именно ради того, чтобы слова не потерялись в мусоре - не стоит приплетать ненавистное к первому попавшемуся случаю -

- а то как подзаборный колумнист, ей богу - "пишите о чем хотите, только привяжите к какой-нибудь актуальной повестке в первом абзаце" - все-таки у колумниста хоть какой-то мотив есть, ему платят - а вот так, за бесплатно, в порядке личного высказывания - ей богу, грешно.

История Бронюса Майгиса, облившего серной кислотой "Данаю", и правда вспоминается.

Станислав Савицкий:

вот раньше маньяки были! то Мону Лизу полоснут, то Данаю кислотой обольют. А сейчас правдолюбы какие-то! Наброситься на "Ивана Грозного, убивающего своего сына" за то, что картина искажает исторические факты, -- это полный Монти Пайтон, хоть ты триста грамм в буфете прими на грудь

Юрий Бужор:

Почему-то у этих вандалов хороший вкус, и они не бросаются на черные квадраты. Пьета, Даная...в крайнем случае Репин вот.

Я не затеваю спор об абстракционизме. Свою точку зрения уже не раз излагал. Просто: приведите пример, когда бы псих повредил какого-нибудь Поллока, типа. Может, я просто не в курсе.

Стас Кувалдин:

Вообще я еще помню немного момент, когда в Питере облили кислотой "Данаю" - в том смысле, что это обсуждали и родители, и учителя в школе, и на продленке нам про это рассказывали (а равно рассказывали и про историю с "Иваном Грозным" - говорили, между прочим, что там установлено теперь пуленепробиваемое стекло, уж не знаю откуда были сведения).

Так вот помню, что история с "Данаей" вызвала общий шок - как и, насколько я понимаю, был шоком и инцидент с "Иваном Грозным" в 1913-м. А сейчас - ну, повредили, ну, картину - черти что, но бывает.

И разница в эмоциональной оценке, кажется, объясняется, не возможным изменением отношения к ценности творчества Репина - это ж в любом случае, один из самых узнаваемых сюжетов русской живописи.

Тут что-то другое - какое-то невысказанное внутреннее допущение, что картину могут порезать за оскорбление чувства верующих. Нет, не то, чтобы это одобряют или оправдывают. Но допускают, что такое возможно - нет шока, если это случается.

сценарий вплоть до мелочей