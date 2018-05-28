Группа En+ Олега Дерипаски попросила льготы у правительства

Группа En+, попавшего под американские санкции Олега Дерипаски, просит правительство предоставить ей льготы, чтобы сэкономить десятки миллиардов рублей. Однако некоторые из них могут привести к росту тарифов для населения. Об этом сообщает "Коммерсантъ", которому удалось ознакомиться с предложениями En+, направленных в середине мая вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Правительство, в частности, просят освободить компанию "РусАл" (входит в группу En+) от платежей по договорам на поставку мощности. Таким образом, компания, по её оценке, сэкономит 13–18 миллиардов рублей, но цены на электроэнергию в Сибири вырастут на 12 процентов.

Также En+ просит освободить "РусАл" от надбавки за электроэнергию для снижения тарифов на Дальнем Востоке. Это сэкономит компании ещё около 3 миллиардов в год и повысит цены на электричество в Сибири на 1-2 процента.

Для сокращения перекрестного субсидирования в Иркутской области, где расположены основные предприятия "РусАла", группа En+ хочет поднять тарифы на электроэнергию и предельный уровень платежей за ЖКХ для населения. Речь идет, в частности, о повышении тарифов на горячую воду и тепло на 1 процент.

В Минэкономразвития, по данным издания, пока поддержали лишь последнее предложение.

6 апреля министерство финансов США внесло в санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов и принадлежащие им компании. В нём оказался и Олег Дерипаска. За это время стоимость акций "РусАла" упала наполовину.

В начале мая финансовую поддержку от государства получила группа "Ренова", попавшая как и ее владелец Виктор Вексельберг под санкции США. Какая сумма была предоставлена компании, не уточняется. По данным Reuters, из-за американских санкций были заморожены активы "Реновы" на 1,5–2 миллиарда долларов.