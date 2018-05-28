ЕСПЧ рассмотрит жалобы россиян, наказанных за публикацию свастики

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению 11 жалоб от россиян, наказанных за публикацию изображения свастики. Об этом сообщает "Коммерсантъ" ссылкой на адвоката международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухова.

По его словам, Страсбургский суд задал российским властям несколько вопросов. В частности, до 2014 года статья предполагала наказание только за демонстрацию с целью пропаганды, но после изменений это ограничение сняли. В этой связи ЕСПЧ интересуется, почему к ответственности привлекают людей, опубликовавшихся посты до 2014 года. Также суд спросил, считают ли российские власти важным контекст демонстрации свастики.

Среди жалоб есть заявление от 23-летнего жителя Перми Максима Симонова, которого привлекли к ответственности за фотографию книги, которую он увидел на книжном развале — на обложке вместе с символикой России и СССР была свастика.

Еще одна жалоба поступила от главы челябинского регионального отделения партии ПАРНАС Андрея Линева. Ему дали семь суток ареста за размещение в соцсетях изображений девушек в нацистской форме.

Зимой 2018 суд оштрафовал на тысячу рублей жителя Архангельска Михаила Листова. Его признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики из-за фотографии с парада Победы 1945-го года, на которой советские солдаты держат в руках трофейные знамена нацистской Германии. Оппозиционер Алексей Навальный объявил "акцию против идиотизма" и призвал своих сторонников распространять в интернете эту фотографию. В итоге суд отменил штраф.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде, в 2017 году суды вынесли 1655 решений по этой статье. Большую часть нарушителей оштрафовали, но около 10 процентов были арестованы.