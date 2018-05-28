Депутат из Екатеринбурга: снижение смертности - нагрузка на государство

Депутат городской думы Екатеринбурга Николай Косарев негативно оценил снижение смертности в России за счет спасения инвалидов и недоношенных детей. "С точки зрения нагрузки на государство, наверное, это не очень хорошо", - сказал депутат в интервью изданию "Уралинформбюро".

По мнению Косарева, высокие технологии, создание перинатальных центров, где выхаживают младенцев весом по 500 граммов, приводит к тому, что "часто мы плодим тех людей, которые не обладают потенциалом к здоровью. Они инвалиды, они больные", - утверждает депутат.

На прямой вопрос о том, стоит ли, на его взгляд, прекратить помощь таким детям, Косарев пояснил, что во всем должна быть мера. Депутат добавил, что недавно был в клиническом институте мозга, где спасают пациентов с инсультом. В результате, по словам Косарева, ежегодно в области становится на 10 тысяч инвалидов больше, которые могут годами находится на иждивении государства.

Однако потом Косарев заметил, что "государство, конечно, хочешь — не хочешь, должно заботиться об инвалидах".

Депутат из Екатеринбурга считает, что необходимо воспитать у населения чувство ответственности за собственное здоровье. Сам он, чтобы не "доставлять хлопот государству", регулярно ходит в баню, питается экологически чистыми продуктами и отдыхает на природе.