Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку.
"Ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии" - написал Борисов в Instagram, добавив, что уходит "по собственному желанию".
На встрече с редакторами СМИ Якутии Борисов заявил, что надеется, что новым главой республики будет "не варяг", а предложенная властями Якутии кандидатура. О ком идет речь, Борисов не уточнил.
Ранее ряд политологов писал о недовольстве Кремля Борисовым, в том числе, из-за высокого результата, полученного в марте на выборах президента соперником Владимира Путина - коммунистом Павлом Грудининым.
Прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи — плановыми.
По сообщению РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, президент России Владимир Путин одобрил выдвижение на новый губернаторский срок четырех глав регионов. Речь идет о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторах Московской и Владимирской областей Андрее Воробьеве и Светлане Орловой, а также о руководителе Хабаровского края Вячеславе Шпорте.
По словам собеседника издания, на рейтинге главы Подмосковья плохо отразился так называемый "мусорный" скандал, связанный с требованием жителей региона закрыть несколько свалок. Однако власти Московской области надеются исправить ситуацию в ходе предвыборной кампании.
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