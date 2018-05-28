Глава Якутии Егор Борисов ушел в отставку.

"Ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии" - написал Борисов в Instagram, добавив, что уходит "по собственному желанию".

На встрече с редакторами СМИ Якутии Борисов заявил, что надеется, что новым главой республики будет "не варяг", а предложенная властями Якутии кандидатура. О ком идет речь, Борисов не уточнил.

Ранее ряд политологов писал о недовольстве Кремля Борисовым, в том числе, из-за высокого результата, полученного в марте на выборах президента соперником Владимира Путина - коммунистом Павлом Грудининым.

Прямые губернаторские выборы в единый день голосования 9 сентября пройдут в 20 регионах. В 13 регионах они будут досрочными, а в семи — плановыми.

По сообщению РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, президент России Владимир Путин одобрил выдвижение на новый губернаторский срок четырех глав регионов. Речь идет о мэре Москвы Сергее Собянине, губернаторах Московской и Владимирской областей Андрее Воробьеве и Светлане Орловой, а также о руководителе Хабаровского края Вячеславе Шпорте.

По словам собеседника издания, на рейтинге главы Подмосковья плохо отразился так называемый "мусорный" скандал, связанный с требованием жителей региона закрыть несколько свалок. Однако власти Московской области надеются исправить ситуацию в ходе предвыборной кампании.