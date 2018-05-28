Ленинградский Instagram: социальные сети о путанице в голове Бастрыкина

Генерал юстиции и доктор юридических наук, без пяти минут член Конституционного Суда Российской Федерации, а пока что скромный глава Следственного комитета Александр Бастрыкин немного повеселил почтенную публику, выступая на съезде детских омбудсменов:

В Турции вместо Yandex, Google​ есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram.

В итоге, как вы понимаете, "соцсети высмеяли".

Илья Красильщик:

Оказывается, существует, визуальный терроризм

Николай Травкин:

Ну,Бастрыкин! Ну, молодца! Надо бы вообще этот интернет закрыть.

И налегке вперёд, в цифровую экономику, в лидеры инноваций, в прорыв!

Так победим!



Самым правдоподобным объяснением стало сразу то, что немолодой уже силовик просто путает Интернет-сервисы.

Николай Кононов:

Не мог он инста от телеги, как мы ни бились, отличить.

Тимофей Шевяков:

Инстаграм, Телеграм, какая в <задницу> разница.

Игорь Сизов:

Instagram, Telegram, СТОgram (реальное приложение в Google Play) - одна фигня для Бастрыкина...

Ирек Муртазин:

Возможно, Бастрыкин перегрелся.... Или не видит разницы между Telegram и Instagram? Или решил перехватить у главы Роскомнадзора знамя главборца Telegram? Но бороться с Telegram Бастрыкин намерен секретно, и чтобы никто не догадался о его тайной миссия, Instagram специально был назван Telegram-ом...



Какие еще могут быть версии бастркинской кавалерийской атаки на Instagram?

Анна Качкаева:

Все-таки с трудом дается освоение цифровой лексики цифровой реальности)

Ирина Меркулова:

Я сошла с ума.... какая досада! Можно еще закрыть Телеграф (Центральный). Чтоб два раза не вставать

Да и с Ленинградом-Петербургом тоже как-то неловко вышло.

Александр Фельдман:

Бастрыкин потребовал закрыть Инстаграм, что кажется безумием.

Но безумие и смех, братцы, в том, что он просто перепутал Telegram и Instagram, аааааааааа!

З.Ы. Он еще и Петербург Ленинградом называет. А вы хотите, чтобы он приложения друг от друга отличал!

Иван Преображенский:

Говорят, пока вся Россия закрывает безуспешно Телеграм, в Ленинграде придумали машину времени и готовятся закрыть Инстаграм. Сам глава Следственного комитета рассказал об этом детям.

Теперь вот слухами земля полнится.

Ольга Рощина:

Вообще-то Бастрыкин имел в виду Петербург и Телеграм.

Но поскольку этот ящер научился находить в комнате только выключатель и розетку, а мозги у него застряли где-то в середине 70-х годов ХХ века, ему без разницы. У него до сих пор Ленинград, да. Где Инстаграм, где Телеграм - зачем разбираться, когда можно просто запретить ВСЁ. Всем. Навсегда. Ему так проще будет работать.

Дмитрий Гудков:

Закрыть Инстаграм – это сегодня у Бастрыкина мысль хорошая. Поддерживаю. Даже жаль, что он Инстаграм перепутал с Телеграмом, а Ленинград с Петербургом.

Еще бы Путина с Сенцовым перепутал – но это вряд ли. Пятнадцатый день голодовки Олега Сенцова.

Андрей Десницкий:

взял Бастрыкин в Ленинграде

телеграф и телеграм

объясните срочно дяде:

инстаграм - он не сто грамм...

#cumgranosalis

Екатерина Шульман:

Теракт в Ленинграде посредством инстаграма. Флешмоб в Вавилоне был организован при помощи полароида. Да, Александр Иванович - не худший кадр в рядах нашей вооруженной бюрократии, но всё же людям XX века, придерживающимся образа жизни XX века, лучше уходить на пенсию вовремя. А то железо уже софт не тянет просто.

Александра Вахрушева:

Сразу стало понятно в каком году и на каком свете живет Бастрыкин. По-моему, сегодня самый главный конфликт, который развивается у нас на глазах, это конфликт поколений. В этой новости такая тоска, что люди, при власти и принимающие решения в России, живут с головой повернутой назад в прошлое и страну тянут туда же. Невозможно.

Альфред Кох:

Мне кажется, Путин ему должен запретить публичные выступления.

А то вместо «грозного Малюты» (образ, который, видимо, стремиться воплотить в своих импровизациях Бастрыкин) получается грустный клоун с уже необратимыми следами ранней деменции хронического алкоголика.

P.S. На официальном сайте СК РФ всё скучно - Telegram и Санкт-Петербург.