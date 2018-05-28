Бетонное гетто Подмосковья

Подмосковная деревня Путилково находится всего в километре от МКАД, но в столицу ведёт одна-единственная дорога, и путь до ближайшего метро по утрам длится часами. На 37 тысяч жителей нет ни одной станции скорой помощи: неотложка приезжает из соседнего Красногорска. В единственной школе - по 8 классов в параллели, очередь в 2 детских сада переваливает за сотни тысяч желающих. Новая компания-застройщик изменила проект планировки территории и продолжает застраивать деревню. Теперь вместо обещанного культурного центра вырастет очередная многоэтажка. 27 мая жители Путилкова организовали флешмоб в защиту культурного центра. По окончании акции одного из активных жителей задержала полиция, заявив, что он может находиться в федеральном розыске.