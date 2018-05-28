В Саратове общество больных диабетом признали "иностранным агентом"

Суд в Саратове признал "иностранным агентом" Саратовскую региональную общественную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом. На организацию был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции "иностранного агента".

Обвинение посчитало видеоинтервью руководительницы организации Ларисы Сайгиной "Открытому каналу" пикетом, целью которого было очернение образа президента России Владимира Путина. В нём она рассказала, что проверка организации была инициирована по заявлению начальника студенческого штаба Путина. Поскольку на момент проведения интервью еще не состоялись президентские выборы, прокуратура сочла это предвыборной активностью "иностранного агента".

Сайгина намерена обжаловать признание пациентской организации "иноагентом".

Поводом для проверки Саратовской региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом, стала жалоба студента-медика Никиты Смирнова, возглавляющего студенческий штаб поддержки Владимира Путина на президентских выборах. По его словам, он читал в интернете, что организация якобы существует на деньги иностранных компаний.