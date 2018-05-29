Опрос социологов: рейтинг конкурентов Собянина не превышает 1%

Рейтинг потенциальных соперников действующего мэра Москвы Сергея Собянина по предвыборной гонкене превышает одного процента. Таковы результаты исследования "Левада-центра", которое приводит РБК.
Согласно опросу социологов, рейтинг Собянина — 34 процента. Половина респондентов заявили о хорошем отношении к действующему мэру, а еще 39 процентов— о "среднем". "Плохим" свое отношение к работе мэра назвали 9 процентовопрошенных москвичей. В прошлом году эти показатели составляли 44 и 18 процентов -соответственно.
Только около 1 процента респондентов сообщили о готовности голосовать на выборах мэра за оппозиционных политиков Илью Яшина и Дмитрия Гудкова, бывшего мэра Юрия Лужкова, отказавшегося от участия в выборах блогера Илью Варламова и бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина. Отвечая на этот вопрос, участники опроса могли назвать любое имя.
Исследование проводилось на улице методом личного интервью с 20 апреля по 3 мая среди 512 москвичей в возрасте от 18 лет.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О намерении участвовать в них объявили действующий мэр Сергей Собянин, муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель московского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, журналист Антон Красовский.
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