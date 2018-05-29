СМИ: Дерипаска планирует расторгнуть соглашение акционеров "РусАла"

Бизнесмен Олег Дерипаска, компании которого, как и он сам, попали под санкции США, планирует в ближайшее время расторгнуть соглашение акционеров "РусАла" для вывода компании из-под американских санкций. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на близкого к другому совладельцу компании собеседника. По словам источников издания, ​"другой возможности спасти компанию Дерипаска не видит".

Соглашение было заключено между группой En+ Олега Дерипаски, Glencore и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника во время создания "РусАла"в 2007 году. Согласно договору, En+ считают контролирующим акционером компании, пока ее доля — выше 40 процентов. Сейчас она составляет 48 процентов.

"РусАл" и другие связанные с российским миллиардером Олегом Дерипаской компании попали под американские санкции в начале апреля. За это время стоимость акций "РусАла" упала наполовину. Минфин США пообещал рассмотреть вопрос о снятии санкций, если доля Дерипаски в компаниях будет составлять менее 50 процентов. Бизнесмен уже покинул совет директоров En+ – одного из активов группы "РусАл".

Вчера стало известно, что En+ просит правительство предоставить ей льготы, чтобы сэкономить десятки миллиардов рублей. Однако некоторые из них могут привести к росту тарифов для населения.