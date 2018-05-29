Около 25 ракет выпущены из Газы по Израилю

По территории Израиля утром во вторник из сектора Газа было выпущено более 25 ракет. Об этом сообщило министерство обороны Израиля.

Обстрелу подвергся город Сдерот и прилегающие районы на юге страны. Пострадавших нет, большая часть ракет, как сообщается, была перехвачена. Одна из них, однако, приземлилась недалеко от детского сада незадолго до его открытия.

Это крупнейший ракетный обстрел Израиля с 2014 года. Ответственность за него пока никто не взял, однако накануне радикальная палестинская группировка "Исламский джихад" угрожала Израилю "возмездием" за гибель трех ее членов, убитых в воскресенье израильскими военными.

С марта на границе Израиля и Газы проходят массовые демонстрации палестинцев, которые пытаются прорваться через границу и нападают на израильских военных. Те в ответ открывают огонь. Всего в столкновениях за два месяца погибли более 100 палестинцев.