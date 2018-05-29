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В Москве заочно арестован украинский депутат Антон Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко

Басманный суд Москвы заочно арестовал народного депутата, члена коллегии МВД Украины и бывшего советника главы ведомстваАнтона Геращенко. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Решение, по её словам, было вынесено 22 мая.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Геращенко еще в октябре 2015 года. Причиной стала публикация Геращенко в одной из социальных сетей. Он обратился к читателям с предложением сообщать все, что они знают о российских военных, принимающих участие в военной операции в Сирии.
Российские власти обвиняют Геращенко в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или его пропаганде с использованием СМИ и сети Интернет. Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

Сам Геращенко сообщение о своем заочном аресте в России расценил, "как высокую оценку его борьбы в защиту интересов народа Украины против российской агрессии". Призыв фиксировать военные преступления российских военных, которые Следственный комитет России и суд трактуют как призывы к терроризму, украинский депутат назвал "абсолютным бредом". Об этом Геращенко написал в фейсбуке.

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