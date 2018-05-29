Сплошная засобянина: Рунет о приближающихся выборах мэра Москвы

Уже не за горами выборы мэра Москвы. Буквально на днях о своём желании баллотироваться сообщил действующий мэр Сергей Собянин.

Его выдвижение вряд ли кого-то удивило, но всё же Собянин подробно рассказал о нём на своём личном сайте:

Я не сразу принял решение баллотироваться вновь. Восемь лет — немало по любым меркам. Восемь лет работы в Москве — это непросто вдвойне. Не всегда и не все получается гладко. Не всегда то, что ты делаешь, встречает понимание. Прошу извинить, если я кого-то из вас не услышал или обидел. Все что я делал — делал не из личных интересов, а из желания добра для москвичей.

Восемь лет постоянной борьбы, поиска решения сложнейших проблем, восемь лет стресса и бессонных ночей.

Может, хватит. Ведь многое уже сделано. Пусть продолжит кто-то другой. В таком городе, как наш, достаточно энергичных и талантливых людей, желающих занять этот пост.

Но что все-таки cподвигло меня принять решение выдвинуть свою кандидатуру и просить москвичей о поддержке?

Учитывая темпы работы и набранную скорость изменений, я считал, что восьми лет будет вполне достаточно, чтобы провести все намеченные улучшения городской жизни, довести их до логического завершения, чтобы они показали свои плюсы, стали очевидными и необратимыми.

Но огромный масштаб города, одного из крупнейших в мире, большое количество и сложность задач, которые приходится решать одновременно, объективные и субъективные конфликты, множество исполнителей и организаций, непрекращающиеся политические кампании, правовое поле, неприспособленное для активных изменений, волатильность экономики, кризисы, санкции и прочее — потребовали большего времени.

Как недописанная картина, работа, не доделанная до конца, не приносит удовлетворения ни тебе, ни тем, ради кого она делается — москвичам, хотя самая трудная и болезненная часть уже позади.

Высока вероятность того, что у твоего сменщика появятся иные приоритеты. Чтобы разобраться в огромном хозяйстве ему — так же, как в свое время и мне, — понадобится немало времени.

В результате многие начинания превратятся в «долгострой» или даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы могут оказаться напрасными. Конечно, это пессимистический сценарий, но очень вероятный.

Я очень боюсь этого и чувствую огромную ответственность за то, что происходит и за то, что будет происходить в ближайшие годы.

Я хочу, чтобы Москва использовала свой шанс и, не останавливаясь на достигнутом, но отталкиваясь от созданного фундамента, сделала следующий шаг не назад, не в сторону, а вперед.

Я хочу, чтобы наш город действительно стал лучшим на Земле, ведь у него есть все основания для этого.

Хочу, чтобы мы гордились своим городом, а москвичам по-доброму завидовали жители других мировых городов.

Хочу, чтобы независимо от района, где мы живем, от возраста и других обстоятельств, мы чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно.

Хочу, чтобы москвичи получали качественные и доступные городские услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость.

Именно поэтому я принял решение участвовать в выборах мэра.

Прошу поддержать меня на выборах. Если вы мне доверите эту работу, я сделаю все для процветания Москвы и москвичей.

Тем временем, Твиттер и Инстаграм мгновенно наводнили посты с выражением любви к Собянину.

Резкий всплеск хештега #засобянина просто начали высмеивать.

Но один из "продажных инстаграмщиков" оказался и правда удивительным (или всё-таки нет).

Кирилл Гончаров:

Ксения Собчак тегнула в инстаграме #засобянина.

Никакого злорадства, я к Дмитрий Гудков отношусь с уважением, но хотел спросить, как дела?

Павел Смоляк:

Ксения Собчак меня расстраивает. Не скажу, что я разочарован, что в марте голосовал за нее, все равно другого выбора не было, но с Ксенией были связаны надежды, что она не остановится, пойдет дальше. Прошло два с половиной месяца. Ксения Анатольевна проводит мероприятия, где заранее анонсируется «без политики», признается в любви к мэру Собянину, и это при том, что ее как бы партнер по политическому проекту (партией пока сложно назвать) в жесткой оппозиции московскому градоначальнику. Собчак, заметил я, не готова пожертвовать даже толикой того, к чему привыкла запоследние пятнадцать лет. Ей не нужны наши голоса, ей по-прежнему милее всхлипы и восторженные визги 12-летних девочек.

АПД: Вынужден добавить, что Собчак не писала #засобянина, был перепост, что, разумеется, не снимает с Ксении ответственность.

Илья Вайцман:

Наблюдаю ..нет, не угадали, не за мадам Собчак, которая "неожиданно" (ожидаемо, чего уж там) топит за Собянина, а за ее вчерашними фанатами. Такое изумление, такой гнев... 🤣 Ребятки, вас предупреждали, что это "противсех" просто кукла-перчатка из путинского кордебалета? Предупреждали.

А теперь вспомните, что вы отвечали нам, и в каких формулировках...? Вспомнили? Ну вот и думайте...

Люся Штейн:

Очень грустно, что необходимо надеть на себя футболку Собянина в роли Супермена и радостно подпрыгивать, чтобы чиновники с барского плеча скинули квадратные метры под благотворительный фонд помощи детям, на которых забило и за счет которых, в том числе, обогатилось государство. Чтобы они сделали то, за что население платит им зарплату. Отдали здание, которое им на самом деле не принадлежит.

Собянин не стесняется спекулировать болезненной для общества темой детей с ограниченными возможностями накануне выборов. Даже не вдаваясь в морализаторство — привлечение благотворителей к агитации вообще-то напрямую запрещено законом.

Собянин не стесняется обозначать в своей рекламе, что мэр «подарил» центру Водяновой здание. Подарок — это когда из своего кармана. А здание — бюджетное, мэр может его лишь передать. Нам же в тематических роликах предлагается воспринимать себя как коллективную «любовницу» Собянина и говорить спасибо за его «подарки». Например, за искусственные сакуры, установка которых, в количстве 112 штук, обошлась городу (а значит, налогоплательщикам) в 400 млн рублей.

Собянин не стесняется на два с лишним года лишать нас возможности гулять по центру города из-за бесконечных строек и перекладывания плитки. Да, центральные улицы преобразились — особенно важно было сделать это накануне проведения в Москве Чемпионата мира по футболу. Но каждому, кого любопытство привело на сайт госзакупок, известно, какой ценой так называемая любовница получает свои подарки. И какие выгоды получают от этого компании, принадлежащие родственникам и друзьям чиновников из мэрии.

Мэрия тратит огромные деньги, сравнимые, наверное, с годовым бюджетом Саратова, на создание видимости любви к себе: восторженные отзывы о реновации и фестивалях варенья, фиктивные голосования, размещалово, хештег #моймэрсобянин в звездных инстаграмах, боты с возгласами «Москва хорошеет на глазах» и «При Лужкове было хуже!». Ну что же, и Путин лучше Сталина.

#Моймэрсобянин — это тотальная коррупция в мэрии, несменяемость власти, муниципальные фильтры и недопуск политической конкуренции. Москва действительно стала красивее, но вопрос в том, чего это стоило. Можно ли было дешевле, и что еще можно было сделать за эти десять лет. Была ли бы она хуже, если бы ею управлял демократически выбранный мэр — без казаков, без миллиардного частного бизнеса Ликсутова, под нормальным общественным контролем и так далее. Сравнивать надо не с Житомиром и Лужковым, а с Берлином, где за десять лет добились гораздо большого гораздо меньшим бюджетом.

Важно понимать, что Собянин просто обязан делать хорошо и правильно. Он — ваш сотрудник, которому вы платите. Но он забрал ваши деньги и командует в вашем доме. Вы не можете его поменять и благодарны, что он отдает вам ваши же вещи, как здание в случае с фондом «Обнаженные сердца». Тысячи зданий во всем мире принадлежат фондам и благотворительным организациям. Никто не благодарит за это чиновников. Их просто выбирают на второй срок или нет.

Когда чиновники делают хорошее — это их долг, а не заслуга. Конечно, если человек хорошо делает свою работу — его можно и нужно хвалить. Но когда это делается в такой форме, с футболками и плясками, в рамках предвыборной кампании — это шантаж. Хорошими вещами нужно заниматься не только каждый раз, когда вам нужно избраться. Это касается как действующей власти, так и оппозиции.

А у демократической оппозиции пока что спор, кто за кем стоял и кто должен быть её единым представителем. Пока что в таком качестве можно рассматривать Антона Красовского, ещё неизвестного кандидата от "Яблока" (вероятно, Сергея Митрохина), Илью Яшина и Дмитрия Гудкова.

И вот Яшин решил обратиться к Гудкову с интересным и заманчивым предложением.

Пётр Кашулин:

Яшин уже объявляет ультиматумы!

Ирина Гордон:

Илья, конечно, самый сильный кандидат - с праймериз или без, и сегодняшнее обращение к Гудкову только подтверждает это... Хочу браслет «Я выбираю Яшина»!

Кирилл Шулика:

Учитывая, что Собчак за Собянина, надеюсь, что Гудков прислушается к Яшину.

Фёдор Крашенинников:

Правильный подход

Михаил Боровинский:

Боюсь, что Дима навсегда слился из рядов сторонников реальной демократии.

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Вскоре подоспел ответ.

Дмитрий Гудков:

Привет, Илья!

Раз ты не смог до меня дозвониться и записал целое видео, отвечаю тебе тоже публично.

Ты ставишь мне ультиматум: или я до среды соглашаюсь идти с тобой на праймериз, или… Не знаю, что «или», но выглядишь ты грозно.

Я согласен! И схему тебе предложил уже давно: три тура, максимальное привлечение всех заинтересованных сторон, а не одного Навального. Ты почему-то позабыл об этом и теперь на всех площадках рассказываешь, что я от праймериз отказался, а ты готов и поддержишь победителя.

Знаешь, я поддержал твою команду на муниципальных выборах. Помогал в декабре, когда согласился подать заявку на митинг на Сахарова, чтобы поддержать тебя с твоим «праздником».

Слушал и в феврале, когда ты обещал, в том числе в частных разговорах, не идти против меня на выборах. Но обстоятельства каждый раз оказывались сильнее тебя.

Так что с моим предложением ты знаком, жду твоего ответа с нетерпением. Если не успеешь до среды, я не обижусь и подожду до четверга.

И обращаю твое внимание, что праймериз имеют смысл, только если в них участвуют все кандидаты с нашего фланга. Я предупреждал, что твой формат изначально неприемлем для Яблока. А праймерз ради праймериз людям не очень интересны: в «Яблоке» сейчас на них голосуют даже не тысячи, а сотни человек.

Остаюсь твоим кандидатом, Илья.

Дмитрий Гудков

Вячеслав Титов:

Печально, что хорошие люди, популярные молодые политики не могут по-хорошему договориться.

Амбиции очень вредят.

Гудков помог Яшину стать муниципальным депутатом.

Вместе они могли бы организовать хорошую команду.

Олег Еланчик:

Уважаемый Дмитрий Гудков!

Разве нет возможности предложить И. Яшину открытую (для СМИ) встречу?

Для публичного обсуждения:

а) процедуры праймериз

б) общей кампании за отмену муниципального фильтра, на которую остался всего примерно месяц

в) переговоров с дружественными силами и кандидатами, с целью проведения максимально эффективной протестной кампании и координации наблюдения

г)*(?) - поддержки третьего кандидата, максимальной политизации его кампании при условии невозможности достичь согласия между вами и преодолеть муниципальный фильтр

И сам факт такого обсуждения, и тем более, выработка общей позиции по всем указанным вопросам, были бы в интересах избирателей.

Заочный же обмен репликами с намеками в режиме конфронтации, дальнейшее одновременное выдвижение на слабых позициях и нерегистрация, или одновременная регистрация всех с расчетом на урны московской области при отсутствии координации по противодействию - точно не в интересах избирателей.

Разве можно поверить в то, что такая встреча невозможна?

Разве гипотетическая возможность того, что сторонники Навального могут помочь Яшину выиграть общепротестные праймериз, отменяет необходимость переговоров?

Разве возможность вмешательства мэрии в этот процесс не приведет в конечном счете к выбору между Гудковым и Яшиным, который, при любом раскладе, "в интересах избирателей"?

Разве невозможен компромисс по процедуре, при котором учитываются и голоса избирателей, и мундепов (может, даже с повышением веса голоса мундепа)? Таким компромиссом, например, мог бы стать закрытый список избирателей (мундепы + наблюдатели+волонтеры московских кампаний+ломы)?

Разве не является "предложение трехступенчатых праймериз" именно предложением для обсуждения (равно как и "одноступенчатых"), а не "или по-моему, или никак"?

Александр Рыклин:

Невозможно представить себе человека, критически настроенного по отношению к нынешнему режиму, который бы не поддерживал идею выдвижения единого кандидата от оппозиции на предстоящих выборах мэра.Москвы... С моей точки зрения, праймериз среди демократических кандидатов вообще могли бы стать важнейшей частью всей предвыборной кампании... Могли бы, но....

Алексей Венедиктов:

Очевидно, что праймериз кандидатов в мэры - кто соберет больше аутентичных муниципальных депутатов для прохождения фильтра. Яшин - сколько? Гудков -сколько? Красовский-сколько? Яблочник - сколько? Свиридов -сколько? Кумин-сколько?

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Павел Басанец:

На 1-й странице ЭМ прочитал спор двух самовлюбленных <идиотов> -Яшина и Гудкова на тему кто станет из них мэром Москвы. Вангую: мэром станет Собянин

Сергей Жаворонков:

Илья Яшин записал обращение к Дмитрию Гудкову, чтобы тот пошел на какие-то праймерис и поддержал Яшина. Гудков вполне разумно ответил. Политкорректность не позволяет ему ответить развернуто. Но я-то никуда не баллотируюсь, и не обязан быть политкорректным. Дорогой Илья! Ты, почти сорокалетний человек без биографии, который после окончания вуза нигде не работал, "кормило перо", выпускник могучего "эколого-политологического университета", не обладаешь не только никакими сильными сторонами как кандидат в мэры, но позоришь оппозицию. Ты лжец и кидала. О чем с тобой договариваться? Ты в феврале 2018 года в интервью Жанне Немцовой говорил, "я совершенно точно не буду баллотироваться против Дмитрия Гудкова".<...>



Договорись с тамбовским волком, дружище.

Станислав Яковлев:

Довольно двусмысленный обмен публичными выступлениями в соцсетях между Дмитрием Гудковым и Ильёй Яшиным в связи с выборами мэра Москвы может показаться нелепым и даже откровенно комическим - но, совершенно напрасно.

Чтобы понимать ситуацию правильно, достаточно знать несколько простых фактов.

Первое. В феврале нынешнего года Илья Яшин в интервью Жанне Немцовой сообщил, что оппозиции на выборах нужен единый кандидат, процедура определения этого единого кандидата обсуждаема, но чтобы лично Яшин выдвинулся в соперники и конкуренты Дмитрию Гудкову - нет, это совершенно исключено.

Илья Яшин, как все мы сейчас наблюдаем живыми человеческими глазами - нагло солгал.

Затем, в интервью Илье Азару Илья Яшин говорит о том, что по мнению социологов, чем больше кандидатов участвует в выборах, тем выше вероятность второго тура.

Но от демократической оппозиции кандидат должен быть строго один, поскольку иначе демократы будут нападать друг на друга, это деморализует сторонников и во второй тур против Сергея Собянина может выйти коммунист.

Однако я не вижу, чтобы Дмитрий Гудков как-то особенно активно и дерзко атаковал Илью Яшина. И тем более, чтобы Илья Яшин занимался критикой кандидата от КПРФ.

Хотя если говорить о Кумине, такой коммунист в качестве противника - это просто подарок судьбы. Он вообще-то в РАО ЕЭС под началом Чубайса работал. Есть, мягко говоря, простор для критики.

Но эта фактура Илью Яшина совершенно не интересует. Его интересует мочить Гудкова. Таким образом, Илья Яшин снова нагло солгал.

Сейчас нам демонстрируют логическое завершение этого мочилова, его финальную часть. Яшин в своих обращениях пытается вывернуть ситуацию так, будто именно Гудков недоговороспособный и конфликтный человек.

Будто именно Гудков панически боится праймериз. Хотя Дмитрий Гудков праймериз сам первый предлагал, просто «системе Навального» с ее армией бессмысленных ботов, существующих только в Интернете, там справедливо не нашлось места.

Будто именно Гудков вносит раскол и деморализует сторонников - вместо того, чтобы как серьёзный, профессиональный политик, лично встретиться с Ильей Яшиным и спокойно обсудить подробности своей безоговорочной капитуляции.

И во всех несчастьях и проблемах оппозиции на ближайший год будет виноват именно Дмитрий Гудков, единственный. Ему ведь предлагали дружить и объединяться, а он не захотел. Хуже Явлинского, ей-Богу.

Но о чем Дмитрий Гудков может и тем более должен договариваться с человеком, ни одному слову которого нельзя верить в принципе? Вопрос риторический, да.

Нет, это еще не цирк. Цирк нас ожидает, когда и если Гудков под шантажиста Яшина все-таки прогнется. Это будет означать, что на оппозиционном фланге побеждает только тот, кто громче всех врет.

Но насколько такой кандидат способен серьезно противостоять Сергею Собянину, за которым, помимо некоторых спорных решений, все же и организация МФЦ, и развитие метрополитена, и другие безусловно правильные и полезные вещи - нет, посмотрим, конечно.

Илья Яшин:

Друзья, я сделал всё, что мог.

Убеждал, агитировал, шел на уступки, соглашался на компромиссы — всё ради того, чтобы демократы провели праймериз и выбрали единого кандидата в мэры Москвы.

Но нет.

1. Казалось бы, очевидно: праймериз выгодны нам всем. Красивый старт избирательной кампании, широкое вовлечение сторонников, сплочение сил вокруг победителя и уважение к проигравшим, которые входят в команду единого кандидата в мэры. И для Собянина непростая ситуация — попробуй-ка отказать в регистрации конкуренту, который идёт с такой поддержкой.

2. Однако переговоры с «Яблоком» окончились ничем. Еще в апреле мы вели консультации с участием Митрохина и вроде бы вполне конструктивно. Договорились, что старые обиды пора забыть. Мы приняли его позицию, что единый кандидат должен идти от «Яблока», он согласился, что для участия в партийных праймериз надо пригласить и Гудкова, и меня. А потом яблочники внезапно утвердили правила, которые поставили формальный запрет на моё участие в праймериз. Итог: внутрипартийный междусобойчик, где голосуют около 1 тысячи человек.

3. Переговоры с Гудковым окончились, так по сути и не начавшись. Месяц назад я вроде бы договорился с главой его штаба о праймериз, но потом они внезапно передумали. Сказали мне: будем выдвигаться в любом случае. Разные уважаемые люди пытались усадить нас за стол переговоров, но Дима каждый раз избегал обсуждения.

4. Вместо настоящих праймериз, Гудков предложил мутную схему с трехтуровым голосованием. Сначала, мол, голосуют мундепы, потом избиратели — если ничья, то победителя определяет круглый стол «демократических старейшин». То есть избиратели выбирают одного кандидата, а мундепы и партийные функционеры утверждают другого. Что это такое? Просто неуважение к людям.

5. Вчера я предпринял последнюю попытку договориться и публично обратился к Гудкову с предложением провести настоящие праймериз. В ответ — поток обиды. Дмитрий искренне уверен, что все должны поддержать его просто по факту. Но так не бывает: если ты боишься проиграть и не готов открыто конкурировать даже с союзниками, то как будешь противостоять Собянину на реальных выборах?

6. Я, конечно, разочарован позицией «Яблока» и Гудкова. Но при этом в одностороннем порядке беру на себя публичные обязательства воздержаться от критики в их адрес, пока идет избирательная кампания. Мой оппонент — Сергей Собянин.

7. Приношу извинения сторонникам за то, что мои усилия по организации праймериз не увенчались успехом и нам придется конкурировать не только с «Единой Россией», но и друг с другом.

Ну и на сладкое - "Левада-центр" утверждает, что у конкурентов Собянина рейтинг не больше 1%.

Григорий Назаренко:

Очередная склока оппозиционеров в данном контексте выглядит не иначе, как борьба за шкуру неубитого зверя. С учетом электоральных рейтингов либералов уместнее, конечно, говорить не о медведе, а, например, о хомяке.