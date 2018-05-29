Парламентарии НАТО призвали поддержать Украину и Грузию

Парламентская ассамблея НАТО призвала страны-члены Североатлантического союза поддержать стремления Грузии и Украины к вступлению в НАТО.

Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам сессии ассамблеи, которая прошла в Варшаве. В нем также содержится призыв предоставить Боснии План действий по членству в НАТО.

В декларации содержится призыв к лидерам стран НАТО быть открытыми к "осмысленному диалогу" с Россией, но в то же время сдерживать возможные угрозы, исходящие от нее. Эти угрозы названы наиболее серьезными для Североатлантического союза - наряду с терроризмом.

31 мая должно состояться заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого станет ситуация на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Варшаве, призвал Россию взять на себя свою часть ответственности за крушение "Боинга" рейса MH17 над Донбассом 17 июля 2014 года, а также к сотрудничеству со следствием, чтобы привлечь винновых к ответственности. По словам Столтенберга, катастрофа стала следствием "агрессии России против Украины".

Ранее международная следственная группа в Нидерландах сообщила о том, что, по ее данным, пассажирский самолет был сбит из установки "Бук", принадлежавшей российским вооруженным силам.