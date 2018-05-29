Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в сообщении сирийского МИД. В Сухуми и Цхинвали появятся посольства Сирии, а в Дамаске будут открыты абхазское и югоосетинское представительства.



В 2008 году независимость самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии признала Россия. Это произошло после короткой войны между Россией и Грузией в августе того же года. Тбилиси и страны Запада считают эти территории оккупированными регионами Грузии. Кроме России, независимость признали также Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру, Вануату и Тувалу (однако две последние страны позднее отозвали свое решение).

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео призвал Москву вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.​ Он заявил, что в Вашингтоне считают эти территории неотъемлемыми частями Грузии, оккупированными Россией, и продолжат оказывать поддержку Тбилиси.

В Сирии с 2015 года размещен российский контингент, российские военные оказывают поддержку войскам сирийского президента Башара Асада в борьбе с вооруженной оппозицией.