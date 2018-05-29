Суд арестовал повредившего картину Репина в Третьяковской галерее

Суд в Москве арестовал Игоря Подпорина, повредившего в Третьяковской галерее картину художника Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Злоумышленника обвиняют в повреждении особо ценного объекта культурного наследия. Об этом сообщает агентство "Москва".

Ранее Подпорина обвиняли по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов России".

25 мая посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван". Он разбил стекло металлическим столбиком ограждения. Полотно получило серьезные повреждения – холст порван в трех местах. Картину изъяли из экспозиции и передали реставраторам.